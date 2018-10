Oni su najdugovečniji narod, a ovo je njihova TAJNA

Prema najnovijoj studiji Instituta za merenje i procenu zdravlja u Sijetlu, Španija će do 2040. godine da prestigne Japan i zauzeće prvo mesto u svetu na tabeli kada je reč o očekivanom životnom veku.

Ljudi u Španiji živeće u proseku 85,8 godina, dok će u Japanu to biti 85,7.

Razlog zašto će Španci uskoro biti najdugovečniji narod na svetu krije se u tri veoma bitne stvari — mediteranskoj ishrani, negovanju porodičnih veza i uređenom, besplatnom sistemu zdravstvene zaštite, koji je, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, sedmi najbolji na svetu, prenosi „Blic“.

Kada su novinari „Gardijana“ u Madridu zaustavili ženu koja je izgledala kao da je bila u kasnim pedesetim, a imala je 75, na pitanje u čemu je tajna njenog mladolikog izgleda, otkrila je:

„Maslinovo ulje, povrće, voće, riba, ne previše mesa, malo piva i vina. Oh, i treba da uživate u životu, prijateljima i, pre svega, u svojoj porodici“.

Antonio Abelan iz istraživačke grupe za starenje u španskom Nacionalnom istraživačkom veću rekao je da su rezultati istraživanja u skladu s priznatim trendom i da se životni vek u Španiji približava vrhunskim zemljama poput Japana.

„Sigurno da je mediteranska ishrana odigrala veliku ulogu u tome, ali ključni su i društveni i porodični odnosi. Kao i druge mediteranske zemlje, Španija zaista vrednuje to porodično bogatstvo, bliskost porodice. To nije jedina niti najvažnija stvar, ali mislim da na neki način može da objasni razlike između Španije i drugih zemalja. To je bonus. Ako živite bolje, na kraju ćete živeti duže“, istakao je Abelan, preneo je Tanjug.

Na listi najdugovečnijih nacija, posle Španije i Japana, na trećem mestu našao se Singapur (85,4 godine). Potom slede Portugalija i Italija (84,5 godina), Izrael (84,4), Francuska (84,3), Luksemburg i Australija (84,1 godina).

