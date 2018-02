Uhvatili „smešnu debelu ribu“ – nažalost, nisu je prepoznali

Dvojica mladića pronađena su mrtva u četvrtak, dok se treći bori za život. Kako piše „Miror“, oni su ignorisali upozorenje da ne jedu smrtonosnu ribu balon, prenosi Blic.

Ribari Čit (22) i Tan (29), bili su na brodu i lovili mrežama kada su uhvatili smrtonosni ulov na obali Nakhon Si Tamarata. Odmah su počeli da je spremaju za jelo, a kada je kapetan Virat Srivirat (62) video šta rade, upozorio ih je da je riba otrovna.

Two young trawlermen killed after eating deadly puffer fish they had caughthttps://t.co/VCHVFjRPRl pic.twitter.com/RtALt20KUH

— Daily Mirror (@DailyMirror) February 23, 2018