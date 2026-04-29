Prva pomoć kad vas ujede krpelj: 3 stvari koje odmah treba da zaboravite i 1 koju morate da uradite

Saznajte kako pravilno tretirati ujed krpelja, zašto su ulje i alkohol opasni i koji je jedini ispravan način za njegovo bezbedno vađenje.

Ujed krpelja: Prva pomoć i greške koje mogu biti opasne

Sezona boravka u prirodi donosi radost, ali i stalni oprez zbog malih napasnika koji vrebaju iz trave.

Kada primetite ujed krpelja, najvažnije je da ostanete pribrani i izbegnete metode koje mogu samo pogoršati situaciju.

Gde nas krpelji najčešće vrebaju?

Iako ih možemo sresti skoro svuda, postoje mesta gde je rizik od susreta sa njima značajno veći:

Visoka trava i neuređene zelene površine u parkovima ili dvorištima.

i neuređene zelene površine u parkovima ili dvorištima. Niski žbunovi i vegetacija koja se nalazi neposredno uz šetačke staze.

i vegetacija koja se nalazi neposredno uz šetačke staze. Šumske ivice i mesta sa dosta opalog lišća gde je vlažnost vazduha veća.

i mesta sa dosta opalog lišća gde je vlažnost vazduha veća. Kućni ljubimci koji nakon šetnje mogu preneti parazite na nameštaj ili direktno na vas.

1. Nikako ne natapajte krpelja alkoholom ili uljem

Stari narodni savet da se ujed krpelja tretira alkoholom ili uljem zapravo je najopasnija stvar koju možete uraditi.

Kada krpelj oseti da ostaje bez vazduha, on doživljava stres i povraća svoj crevni sadržaj direktno u vaš krvotok.

Upravo u tom sadržaju se nalaze bakterije koje izazivaju ozbiljne zdravstvene probleme poput Lajmske bolesti.

Umesto da ga „uspavate“, vi ga zapravo forsirate da ubaci infekciju u vaše telo pre nego što ga uopšte izvadite.

2. Zaboravite na „odvrtanje“ u smeru kazaljke na satu

Verovatno ste čuli da krpelja treba okretati levo ili desno dok ga vadite, kao da odvrćete šraf sa kože.

Ova tehnika je potpuno pogrešna jer krpelj nema navoj, već bodlje na rilu koje su usmerene unazad.

Okretanjem samo rizikujete da mu otkinete glavu, koja će ostati u koži i izazvati lokalnu upalu ili gnojenje.

Krpelj se uvek izvlači ravnomernim i laganim pokretom nagore, bez ikakvog uvrtanja ili nepotrebnog cimanja u stranu.

3. Ne palite ga šibicom niti ga pritiskajte prstima

Pokušaj da „spržite“ krpelja dok je još na koži dovodi do istog lošeg efekta kao i mazanje uljem – on će reagovati izbacivanjem toksina.

Takođe, izbegavajte da ga hvatate golim prstima i gnječite mu telo, jer tako mehanički upumpavate tečnost iz njega u sebe.

Za bezbedno uklanjanje uvek koristite tanku pincetu ili namenske alatke iz apoteke koje omogućavaju hvatanje što bliže samoj koži.

Pritisak na stomak krpelja mora biti minimalan kako ne bi došlo do istiskivanja opasnih bakterija direktno u ranu.

Jedina stvar koju morate da uradite odmah

Najbitniji korak kod svakog ujeda krpelja jeste njegovo mehaničko uklanjanje u najkraćem roku, idealno u prvih 24 sata.

Statistike pokazuju da je šansa za prenos infekcije minimalna ako se on izvadi odmah po uočavanju, pre nego što se potpuno nasisa krvi.

Nakon što ga izvadite, mesto ujeda obavezno dezinfikujte 70% alkoholom ili povidon jodom kako biste sprečili sekundarnu infekciju.

Zapišite tačan datum u kalendar i pratite izgled kože na tom mestu narednih 30 dana.

Kako prepoznati opasne simptome?

Nakon što ste uspešno sanirali ujed krpelja, vaša misija nije gotova jer je oprez jedina prava prevencija komplikacija.

Najjasniji znak infekcije je pojava karakterističnog crvenila koje se polako širi, poznatog kao Erythema migrans.

Ovaj krug podseća na metu, gde je centar obično svetliji, dok su spoljne ivice intenzivno crvene i jasno definisane.

Ako osetite povišenu temperaturu, bolove u zglobovima ili neobjašnjiv umor, obavezno se javite lekaru na pregled.

SAVET Nikada nemojte sami preventivno piti antibiotike nakon što izvadite krpelja. Terapiju određuje isključivo lekar nakon pregleda, jer pogrešna primena lekova može samo da zamaskira simptome i oteža dijagnozu.

Šta ako glava krpelja ostane u koži?

Bez panike, to se tretira kao običan trn. Nemojte duboko kopati po rani, jer će je organizam vremenom sam izbaciti kroz prirodan proces zarastanja.

Da li svaki krpelj prenosi bolest?

Ne, na sreću nisu svi zaraženi. Procenjuje se da je u našem regionu otprilike svaki treći krpelj potencijalni nosilac bakterije Borrelia.

Gde odneti krpelja na analizu?

Ako ste ga izvadili celog, možete ga staviti u vlažnu vatu i odneti u laboratoriju koja radi analizu krpelja PCR metodom na prisustvo patogena.

