Ako vas ujede komarac, ne češite se: Doktorka otkriva šta najbrže smiruje svrab, ne trebaju krema ni led

Ujede komarac usred noći, svrab vas budi. Trik sa dva prsta gasi nervni signal za par sekundi. Probajte odmah.

Kad vas ujede komarac, prva pomisao je da ustanete i potražite kremu. Nemojte. Australijska lekarka opšte prakse dr Sema Saunder kaže da postoji potez koji svrab umiruje brže od ledene kocke i brže od antihistaminske masti.

Trik je banalno jednostavan.

Stavite kažiprst i srednji prst na mesto uboda i nežno trljajte kožu u krug, oko deset sekundi, bez pritiska kao da gnječite. Nije masaža. Nije češanje. Samo blagi, ravnomerni dodir koji aktivira drugu vrstu nervnih završetaka u koži.

Zašto trljanje radi, a češanje pogoršava ujed komarca

Svrab i bol putuju mozgu kroz tanke, spore nervne niti. Lagani dodir putuje kroz druge, brze niti. Kad istovremeno pošaljete signal dodira, on stigne pre signala svraba i mozak privremeno ignoriše ono što vas svrbi.

Isti princip zato koristimo kad nas neko gurne pa instinktivno protrljamo mesto, umesto da samo trpimo.

Češanje radi suprotno. Nokat oštećuje kožu, oslobađa još histamina i kvržica raste. Tako od jednog uboda komarca do jutra napravite crvenu fleku koja vas svrbi tri dana umesto tri sata.

Šta tačno raditi kad vas ujede komarac

Nađite tačku uboda, ali ne noktom, jagodicom prsta

Stavite dva prsta preko kvržice, ravno

Trljajte u sitnim krugovima, oko deset sekundi

Sklonite ruku i sačekajte. Ako svrab vrati, ponovite još jednom

U većini slučajeva ne morate ni treći put. Trik radi najbolje u prvih nekoliko minuta od uboda, ali pomaže i satima kasnije.

Kada krema ipak ima smisla

Ako je kvržica veća od dva centimetra, ako se širi crvenilo, ako vam otiče oko ili usta, trik sa prstima nije dovoljan. Tu su antihistaminici i, u ozbiljnijim reakcijama, lekar.

Posebno obratite pažnju kod male dece, jer one ne znaju da prestanu da češu, pa od jedne kvržice od komarca brzo nastane ranica koja se zagnoji.

Sve ostalo, klasično letnje svrbljenje posle večere u dvorištu, sređuje se sa dva prsta i bez ustajanja iz kreveta.

Tri navike koje pogoršavaju svrab od komarca

Topao tuš odmah posle uboda širi krvne sudove i pojačava svrab. Alkohol na koži isušuje mesto, pa ono postaje napetije i češe se još više.

I najgore, slanje slike kvržice u porodičnu grupu uz pitanje „šta mislite šta je ovo“, jer dok čekate odgovor, češete se petnaest minuta.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com