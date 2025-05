Ujutru ne možete da se setite šta ste sanjali? Ovo je ozbiljnije nego što ste mislili, evo šta kaže psihologija

Trauma igra posebnu ulogu u lošem spavanju i potiskivanju snova

Tokom spavanja naš um procesuira sve naše misli sa kojima smo se borili tokom dana i pretvara ih u snove. Nekada upravo u njima nađemo rešenja za sve ono što nas tišti na javi. Ipak, šta se dešava sa onima koji ni nekoliko minuta posle buđenja ne mogu da se sete svojih snova od prethodne večeri?

Postoji nekoliko razloga zbog kojih dolazi do ove pojave, a svako od njih ima uzrok u određenom zdravstvenom problemu.

Istraživanja su pokazala da stres ne samo da narušava i skraćuje REM fazu spavanja, nego povećava broj buđenja tokom noći. I jedno i drugo mogu vam otežati pamćenje onoga što ste sanjali. Ishrana, takođe, igra važnu ulogu u tom procesu. Teška i obilna ishrana pred spavanje, masni i prženi obroci, začinjena jela, citrusno voće, gazirana pića, samo su neke od namirnica koje mogu uticati na miran san i na pamćenje snova.

Trauma igra posebnu ulogu u lošem spavanju i potiskivanju snova. Naime, trauma je slična stresu, ali mnogo intenzivnija. To zna lako da dovede do nesanice, ali i potpunog suzbijanja prisećanja onoga što smo sanjali, a sve u nastojanju da se što pre zaborave bolne noćne more, piše 24sata.hr

Izlazak iz sna veoma je bitan kod procesa pamćenja snova. Prema psihologu i stručnjaku za snove Rubinu Naimanu, prebrzo buđenje možda nas tera da zaboravimo snove. On tvrdi da je razdoblje neke vrste ošamućenosti „vanredno hibridno stanje u kom se budite iz sna, a koje je odlično za prisećanje onoga što ste sanjali“.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com