Uradite ovaj ritual pola sata pre spavanja, zaspaćete kao beba i probudićete se potpuno odmorni

Jedan od problema je, kažu eksperti, to što polovina odraslih nema odgovarajuću rutinu pre spavanja. Uradite ovaj ritual i preporodićete se.

Spavanje je neophodno za dobro fizičko i psihičko zdravlje. Jednako je važno koliko i zdrava ishrana ili vežbanje. Ipak, polovina odraslih ljudi ne spava dovoljno, a mnogi se usred noći bude razmišljajući o svojim brigama. Ekspert za san otkrio tajnu uz koju ćete spavati kako beba. Uradite ovaj ritual pola sata pre spavanja, ustaćete preporođeni.

A jedan od problema je, kažu eksperti, to što polovina odraslih nema odgovarajuću rutinu pre spavanja. Zbog toga, u krevet ležu dok im misli i dalje idu “300 na sat”, a to im ne dozvoljava da se naspavaju.

Da biste sve to sprečili, ekspert za san dr Najl Stenli, kaže da je važno da odvojite 30 minuta da se pripremite za spavanje.

“Ako ne možete da nađete san, morate da pustite da san pronađe vas. Morate da stavite svoje telo i mozak u odgovarajuće stanje da bi vas san lako pronašao. Tako ćete opustiti telo i um”.

Ekspert Mark Kropli kaže da je “30 minuta pred spavanje dovoljno da se opustite i da razmišljate o spavanju”.

“Nikada ne potcenjujte značaj dobre rutine, bilo da je reč o spavanju ili nekom drugom aspektu života, jer to može značajno da poveća vaše šanse za uspeh”.

Dakle, šta vam je potrebno da biste se opustili pred spavanje? Uradite ovaj ritual i odmah ćete primetiti promene.

Šest koraka koji opuštaju pred spavanje

30 minuta pre spavanja

Poslednjih pola sata pre spavanja iskoristite da završite zadatke koje ste započeli tokom dana. Pošaljite i-mejlove, platite račune elektronski ili napravite listu obaveza za sledeći dan.

Istraživanje je pokazalo da ljudi koji izdvoje pet minuta pred spavanje da napišu listu obaveza za sledeći dan mnogo lakše zaspe.

25 minuta pre spavanja

Vreme je da isključite sve uređaje koji emituju plavu svetlost. Pod tim se misli na laptop, iPad, tablet i mobilni telefon.

Naučno je dokazano da plavo svetlo sprečava oslobađanje melatonina, hormona koji telu daje signal da je vreme za spavanje.

20 minuta pred spavanje

Tada je idealno vreme da operete zube i skinete šminku. Važno je da se ne umivate nekoliko minuta pre spavanja jer će vas to razbuditi.

15 minuta pred spavanje

Idealno vreme za tuširanje na brzinu. Topla voda će vam pomoći da brže zaspite jer se telo nakon toga lagano hladi.

Eksperti kažu da se temperatura tela neposredno pred spavanje spušta za deset stepeni.

10 minuta pre spavanja

Idite do toaleta. Možda vam to zvuči očigledno, ali čak 42 odsto ljudi ne spava dobro jer pred spavanje ne odu da mokre, pa se onda bude tokom noći.

5 minuta pre spavanja

Potpuno se umirite – dakle, nema više razgovora sa partnerom.

Da biste bolje spavali, shvatite da je krevet isključivo mesto za spavanje – dakle, nikada ne donosite laptop u krevet da još malo radite, niti da na brzinu nešto pojedete i slično.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com