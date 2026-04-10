Greška koju mnogi prave: Da li znate šta se nikako ne stavlja u korpu za Uskrs?

Uskršnja korpa: Šta nikako ne smete staviti u nju ove godine

Praznična groznica uveliko traje, a miris sveže farbanih jaja i domaće pogače već se oseća u vazduhu.

Priprema za najradosniji hrišćanski praznik u Srbiji nosi poseban emotivni teret, ali i radost okupljanja porodice.

Dok pažljivo birate dekoraciju i planirate trpezu, centralno mesto u vašem domu zauzima uskršnja korpa.

Međutim, u želji da sve izgleda savršeno, često upadnemo u zamku modernih trendova koji se kose sa tradicijom i higijenskim pravilima.

Zašto je uskršnja korpa srce svakog doma

Tradicija nas uči da je uskršnja korpa simbol blagostanja i novog života koji proleće donosi u naše domove.

Ona nije samo ukrasni predmet, već nosilac simbolike koju prenosimo na mlađe generacije.

Pravilno spakovana korpa odražava poštovanje prema običajima, ali i brigu o zdravlju ukućana.

Pazite da je ne prenatrpate nepotrebnim stvarima koje mogu zaseniti suštinu praznika.

Glavna greška koju svi pravimo: Veštačka trava

Najveća zabluda modernog doba je korišćenje plastične ukrasne trave na dnu korpe.

Iako izgleda dekorativno, sitne čestice plastike lako se lepe za koru jaja, a mogu biti i opasne za kućne ljubimce ili malu decu.

Mnogo bolja i zdravija opcija je prirodna pšenica koju ste sami zasejali ili obična pamučna krpa sa etno motivima.

Tradicija nalaže da se na dno uvek stavlja nešto čisto i prirodno, što simbolizuje plodnost zemlje.

Hrana kojoj nije mesto u prazničnoj korpi

Često zaboravljamo da jaja, čak i ona kuvana, imaju svoj rok trajanja na sobnoj temperaturi.

U korpu nikako ne bi trebalo da stavljate namirnice koje su kvarljive, poput mesa ili mlečnih proizvoda, ako će ona stajati na toplom mestu ceo dan.

Takođe, izbegavajte jaja koja su pukla tokom kuvanja jer kroz te pukotine unutra prodiru bakterije i boje koje nisu uvek jestive.

Uskršnja korpa treba da sadrži samo cela, čvrsta i zdrava jaja, koja su simbol snage i vaskrsenja.

Dekoracija koja guši simboliku

Manje je skoro uvek više, naročito kada su u pitanju religiozni praznici i narodni običaji.

Previše šarenih traka, plastičnih figurica iz uvoza i veštačkog cveća može učiniti da vaša trpeza izgleda jeftino.

Fokusirajte se na prirodne materijale poput slame, grančica vrbe ili sušenog cveća koje ste sakupili u prirodi.

Simbolika crvenog jajeta je dovoljna sama po sebi i ne treba je skrivati ispod naslaga nepotrebnih sitnica.

SAVET:

Prvo jaje koje ofarbate u crvenu boju, čuvenog čuvarkuću, obavezno postavite na sam vrh korpe ili u posebno izdvojeno mesto. Prema narodnom verovanju, ono donosi zdravlje i zaštitu celoj porodici tokom naredne godine, pa zaslužuje najistaknutiju poziciju bez preteranog kinđurenja.

Koliko dugo jaja smeju da stoje u uskršnjoj korpi?

Preporuka je da kuvana jaja ne stoje na sobnoj temperaturi duže od 2 sata. Ako je u prostoriji toplo, taj rok je još kraći, pa je najbolje da u korpi držite samo manju količinu za posluženje, a ostatak u frižideru.

Čime je najbolje obrisati jaja da bi sijala?

Stari i proveren trik naših baka je korišćenje krpice natopljene sa malo običnog jestivog ulja ili komadića slanine. To će jajima dati prirodan sjaj bez hemije.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com