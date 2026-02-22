Uskršnji post 2026: Kada tačno počinje i koja pravila vernici ne smeju da zaborave

Saznajte kada tačno počinje Uskršnji post 2026. i kako da postite svaku od 7 nedelja, a da ne napravite grešku.

U ponedeljak, 23. februara 2026, počinje Veliki Uskršnji post, koji traje sve do 11. aprila.

Veliki Uskršnji post najduži je i najstroži post u pravoslavnoj tradiciji, koji vernici dočekuju kao pripremu za najveći hrišćanski praznik – Uskrs (ili Vaskrs). Ove godine posti se od 23. februara do 11. aprila. Uskrs ove godine „pada“ u nedelju, 12. aprila, i za taj praznik imaćemo četiri neradna dana u nizu.

„Veliki ili Vaskršnji post je najvažniji posni period u toku godine. Na kraj ovog posta, nadovezuje se post Strasne sedmice, tako da je ukupno vreme trajanja posnog perioda 48 dana i završava se praznikom Vaskrsenja. Njegov osnovni zadatak jeste da nas telesno i duševno pripremi za praznik Vaskrsenja Hristovog – Vaskrs“, navodi Vodič kroz pravoslavlje.

Od pravoslavnih hrišćanskih vernika u ovom periodu očekuje se da poštuju pravila koja se tiču ishrane, ali i da rade na svom duhovnom pročišćenju.

„Pravi post ima dve strane: telesnu i duhovnu i sastoji se kako u uzdržanju od mrsne hrane tako i u uzdržavanju od rđavih misli, želja i dela, umnožavanju molitava, dobročinstava i vršenju sviju evanđelskih vrlina“, napominje se.

Uskršnji post – pravila

Svaka od 7 nedelja Uskršnjeg posta ima svoje ime i svoja specifična pravila. Ipak, neka se odnose na ceo post.

„U vreme ovoga posta uzdržavamo se od mesa, jaja, sira, mleka, dakle hrane sa životinjskim masnoćama. Vino i ulje dozvoljeni su samo subotom i nedeljom i na dan Sv. četrdesetorice mučenika (Mledenci), dok se riba može koristiti samo na Blagovesti i Cveti. Svim ostalim danima posti se „na vodi“, a pogotovo strogo sredom i petkom. Sedmični dani osim srede i petka mogu se razrešiti na ulje, ali sa posebnim blagoslovom duhovnika ili parohijskog sveštenika. Prva tri dana prve nedelje Velikog posta od starine se poste posebno strogo. Isto i poslednja nedelja posta koju postimo „na vodi“, osim Veliki Četvrtak na koji razrešavamo na ulje i vino. Na Veliki Petak se uzdržavamo od jela i pića sve do iznošenja plaštanice, do 3 sata popodne, posle čega se uzima lagan obrok „na vodi“. Strogo postimo i Veliku Subotu“, napominje pravilnik SPC.

7 nedelja Velikog posta

Pogledajte značenje i pravila koja u susret Uskrsu nosi svaka nedelja Velikog posta.

Prva sedmica Vaskršnjeg posta – Čista nedelja

Ova nedelja se naziva i Todorova ili Teodorova nedelja. Po pravoslavnom tipiku, prva tri dana posta trebalo bi se pridržavati takozvanog trimirja – potpunog uzdržanja od hrane i pića.

Kako je to mnogima nemoguće, prelazi se na suhojedenje ili post na vodi. U četvrtak je naložen post na vodi, a ostatak sedmice je dozvoljeno jesti hranu spremljenu na ulju, piše Lepa i srećna.

Druga sedmica Vakršnjeg posta – Pačista nedelja

Ovu sedmicu treba ispostiti na vodi od ponedeljka do petka, dok je u subotu i nedelju dozvoljeno ulje.

Treća sedmica Vakršnjeg posta – Krstopoklona nedelja

Tokom treće nedelje posta pravoslavni hrišćani poklanjaju se Časnom krstu, zbog čega treća nedelja posta i nosi naziv Krstopoklona. Tokom ove sedmice treba postiti na vodi od ponedeljka do petka, u subotu je dozvoljeno ulje, a u nedelju riba, jer na ovaj dan (7. april) padaju Blagovesti.

Četvrta sedmica Vakršnjeg posta – Sredoposna nedelja

Sedmicu koja se nalazi tačno na sredini velikog posta, treba ispostiti kao i drugu – na vodi od ponedeljka do petka, dok je u subotu i nedelju dozvoljeno ulje.

Peta sedmica Vakršnjeg posta – Gluva nedelja

Ova sedmica je vreme ćutanja, pokajanja, gluvo vreme. U Gluvu nedelju crkva zabranjuje sva veselja, svirke, pesmu i zabave. Posti se na vodi u ponedeljak i utorak, a od srede (Prvo bdenije) pa do nedelje na ulju, s tim što je u petak (Drugo bdenije) dozvoljeno i vino.

Šesta sedmica Vakršnjeg posta – Cvetna nedelja

Ime je dobila po prazniku Cveti, prazniku kojim se obeležava ulazak Isusa Hrista u Jerusalim. Posto se kao i treća nedelja – na vodi od ponedeljka do petka, u subotu je dozvoljeno ulje, a u nedelju riba, kada se i slave Cveti.

Sedma sedmica Vakršnjeg posta – Stradalna ili Strasna nedelja

Poslednju nedelju pred Vaskrs vernici provode u strogom postu, molitvi i pokajanju. Od ponedeljka do srede posti se na vodi, u četvrtak, na dan Velikog bdenija, dozvoljeno je ulje, dok se na Veliki petak nalaže uzdržanje. U subotu se ponovo posti na vodi, a kada u nedelju dočekamo Vaskrs, veliki post je završen.

