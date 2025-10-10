Uspeo da uštedi preko 100 hiljada evra držeći se samo 1 pravila: ‘Prestao sam da trošim novac na to’

A evo gde planira i da potroši ušteđevinu.

Samsom nije uvek bio štedljiv, ali su ga izveštaji o milionima penzionera koji žive u siromaštvu „preplašili“ i naveli da razmišlja o finansijskoj sigurnosti u starosti. Kako bi obezbedio miran odlazak u penziju, odlučio je da što više smanji troškove – ne troši se na nepotrebne stvari, retko izlazi, ne pije alkohol i sve obroke sprema kod kuće.

Njegov cilj je jasan: novac koji uštedi planira da iskoristi za kupovinu doma u kom će provesti starost ili luksuzna putovanja u Evropu. Zahvaljujući strogim pravilima štednje, Samsom očekuje da će moći da se penzioniše sa 58 godina, skoro deset godina ranije od proseka, sa pola miliona funti u svom penzionom fondu.

Počinjemo da štedimo: Od studentskih dana do penzijskog plana

Samsomova navika štednje počela je tokom studija. „Prvi put kada sam dobio četiri cifre na svom računu kroz studentske stipendije, odlučio sam da nikada neću uzimati novac zdravo za gotovo“, rekao je on za Metro. Pored toga, povremeno je radio i kao studentski ambasador, što mu je obezbeđivalo dodatne prihode.

Prava posvećenost štednji počela je 2015. godine, kada je dobio prvu izjavu o penziji nakon što je počeo da radi kao portparol. Videvši kolika bi mogla da mu bude penzija, odlučio je da poveća doprinose u penzioni fond.

Danas zarađuje više od 4.000 funti mesečno, od čega:

3.000 funti dolazi od plate,

500 funti od kamata na štednju,

500 funti i više od ulaganja u potcenjene akcije.

Njegovi fiksni troškovi su 1.400 funti (kirija, režije, hrana), dok za penziju izdvaja 750 funti mesečno. Ostatak je podeljen između neoporezivih štednih računa (ISA) i fiksnih depozita.

Štedljiv način života: Nema restorana, automobila i putovanja

Samsom priznaje da njegova strategija dolazi sa određenim žrtvama, ali veruje da su vredne truda. Među pravilima kojih se striktno pridržavaju su:

Bez obroka u restoranima – „Ne vidim smisao u plaćanju hrane koju mogu sam da kuvam“.

Minimalna druženja – ide samo na venčanja i rođendane bliskih članova porodice.

Bez alkohola i cigareta – „Ako mi nešto ne treba, ne radim to“.

Nema automobila i nema međunarodnih putovanja – putuje samo ako je neophodno.

Njegov dnevni meni je jednostavan i neverovatno jeftin:

Doručak: ovsena kaša – 1 kg za samo 90 p

Ručak: rotira između piletine sa listovima salate, sendviča od paradajza ili rezanaca sa kuvanim jajima

Večera: domaći rižoto od pržene piletine, testenina sa mesom ili vegetarijanski variva

Pored toga, Samsom izbegava kupovinu onoga što on naziva „emocionalno obezvređenom imovinom“ (EDA)—impuls ivne kupovine vođene emocijama koje brzo gube vrednost.

Žrtve su vredne toga – jer finansijska sigurnost donosi mir

Iako bi se mnogima njegov način života učinio previše restriktivnim, Samsom tvrdi da mu ništa ne nedostaje. Najviše uživa u mirnim večerima kod kuće, uz zdrav obrok i omiljenu seriju.

Njegova filozofija štednje ne iznenađuje kada se uzme u obzir šira ekonomska situacija. Prema Uredu za nacionalnu statistiku Ujedinjenog Kraljevstva (ONS):

57% Britanaca (26 miliona) smanjilo je potrošnju koja nije neophodna

Za 35% (16 miliona) smanjeni su troškovi za hranu i osnovne potrepštine

23% (11 miliona) koristi ušteđevinu za pokrivanje troškova

13% (6 miliona) se više oslanja na kreditne kartice

Zato Samsom ističe da ljudi razumeju njegov način razmišljanja i podržavaju ga kada odbije skupe izlaske.

„Svaka žrtva je vredna toga“, kaže on, dodajući da ne štedi da bi imao novac na papiru, već zato što veruje da je finansijska sigurnost ključna, pogotovo što ljudi danas žive duže nego ikada ranije.

Na kraju svima poručuje: „Možda vam se penzija sada ne čini važnom, ali ako počnete da ulažete na vreme, budući ’vi’ će vam biti zahvalni.

(Klik.hr)

