Uvek čitaj ovo pre nego što kupiš omekšivač – zdravlje je u pitanju

Zdravstveni rizici omekšivača kriju se u mirisu – pročitaj ovo pre nego što ga kupiš i sačuvaj kožu, disajne puteve i zdravlje cele porodice.

Zdravstveni rizici omekšivača nisu samo sitna slova na etiketi – oni se kriju u mirisu koji ti „puca“ u nos čim otvoriš ormar.

Ako ti se koža ljušti, dete kašlje bez razloga ili ti se glava zamuti posle pranja veša, vreme je da pogledaš šta zapravo unosiš u svoj dom. Ovaj tekst ti otkriva šta moraš da pročitaš pre sledeće kupovine – jer zdravlje se ne pere na 60 stepeni.

Koji su stvarni zdravstveni rizici omekšivača?

Većina omekšivača sadrži hemikalije koje mogu izazvati iritacije kože, probleme sa disanjem i hormonske poremećaje. U sastavu omekšivača često se nalaze benzil acetat (povezan sa rakom pankreasa), limonen (potencijalni kancerogen), hloroform (neurotoksin) i etanol, koji može uticati na nervni sistem. Ako ti se dešava da ti koža „puca“ nakon nošenja sveže oprane odeće – možda nije do deterdženta, već do omekšivača.

Da li omekšivač može da izazove alergije?

Da – posebno kod dece i osoba sa osetljivom kožom. Zdravstveni rizici omekšivača uključuju kontaktne dermatitis, svrab, crvenilo i respiratorne tegobe. Stručnjaci savetuju da se omekšivač izbegava kod dečje odeće, jer nežna koža lako reaguje na sintetičke mirise i konzervanse. Ako ti dete „eksplodira“ osipom posle spavanja u sveže opranoj posteljini – znaš gde da pogledaš.

Kako da prepoznaš opasan omekšivač?

Proveri etiketu – ako sadrži više od 5 nepoznatih hemikalija, razmisli dvaput. Zdravstveni rizici omekšivača često se kriju iza „mirisne magle“. Ako vidiš sastojke poput alpha-terpineol, benzil alkohol ili quaternium-15, znaj da tvoj veš možda „miriše“, ali tvoje zdravlje puca po šavovima.

Koja je prirodna alternativa omekšivaču?

Malo ovog začina – i tvoj veš postaje mekan bez hemije. Probaj sirće sa par kapi eteričnog ulja lavande – svako jutro kad pereš veš, dodaj kašiku u pregradu za omekšivač. Efekat je brz, prirodan i bezbedan. Odeća se ne lepi, miris je blag, a zdravlje ti se ne briše iz svakodnevnice. Zdravstveni rizici omekšivača nestaju kad pređeš na ovu rutinu.

Da li omekšivač utiče na tvoje disajne puteve?

Da – mirisi i isparenja mogu izazvati kašalj, gušenje i glavobolje. Ako ti se dešava da ti „eksplodira“ glava kad otvoriš ormar – možda nije do stresa, već do hemije. Zdravstveni rizici omekšivača uključuju i iritaciju gornjih disajnih puteva, posebno kod osoba koje već imaju astmu ili alergije.

Ne moraš da brišeš miris iz svog doma – ali moraš da znaš šta briše tvoje zdravlje. Sledeći put kad kupuješ omekšivač, uradi ovo: okreni bočicu, pročitaj sastav, i razmisli da li ti je miris vredan rizika. Zdravstveni rizici omekšivača nisu mit – već tihi saputnici tvoje svakodnevice.

Probaj ovo – meni je pomoglo. Odeća mekana, dete bez osipa, a kuća miriše prirodno.

