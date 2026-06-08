Najveće prokletstvo dobre duše: Zašto u svakoj raspravi uvek ispadate krivi, čak i kad ste potpuno u pravu

Uvek ispadate krivi posle svađe, iako ste počeli kao oštećena strana? Evo gde tačno gubite teren i kako da prestanete da se izvinjavate prvi.

Svađa traje deset minuta, a vi se na kraju izvinjavate osobi koja vas je povredila. Zvuči poznato? Ako uvek ispadate krivi, problem nije u tome što grešite. Problem je u tome što prvi popustite, jer vam je tuđa nelagoda teža od sopstvenog prava.

Pogledajte kako izgleda tipična scena. Neko vas prekine na poslu, vi to mirno kažete, on digne glas, i odjednom ste vi ti koji „prave dramu od ničega“. Pet minuta kasnije razmišljate šta ste mogli drugačije. Onaj ko prvi pokaže emociju u svađi obično ispadne onaj koji je problem, iako je samo reagovao na nešto što mu je urađeno.

Zašto baš vi uvek ispadate krivi, a ne onaj glasniji

Glasni ljudi pobeđuju u sobi, ne u suštini. Osoba koja vas vređa zna jednu stvar: vi ne podnosite tišinu posle svađe. Ona je može izdržati danima, vama smeta već posle sat vremena. Zato ćutite, kuvate se, pa na kraju pošaljete poruku „izvini, možda sam preterao“. I eto, opet ste vi krivi.

Najgore nije sama svađa. Najgore je ono što radite posle nje. Vraćate film unazad, tražite svoj deo krivice i uvek ga nađete, jer dobra duša uvek nađe nešto što je „mogla bolje“. Druga strana taj film ne pušta nijednom.

Šta zaista znači kad se prvi izvinjavate

Izvinjenje koje date samo da bi tišina prestala nije pomirenje. To je predaja. Vi kupujete mir tako što priznajete krivicu koju ne osećate, a osoba preko puta to pamti kao dokaz da je bila u pravu. Sledeći put kreće još sigurnije, jer zna da ćete i tada vi popustiti.

Empatija je dar, ali u svađi postaje vaša najveća rupa

Vi razumete tuđu stranu i pre nego što čujete svoju. Dok osoba viče, vi već gradite priču zašto je možda imala loš dan. Ta sposobnost da odmah opravdate drugog vredi zlata u prijateljstvu, ali u sukobu radi protiv vas.

Sklonost ka razumevanju tuđih osećanja, kako navodi pregled o empatiji objavljen u istraživanju o empatiji u časopisu „Annual Review of Psychology“, ima i emocionalnu cenu kada se preliva preko granice. Tu vi i platite najviše.

Suština je jednostavna, ali neprijatna. Vaše izvinjenje nije velikodušnost ako ga dajete iz straha. Ono je samo brži način da prekinete sopstvenu nelagodu. A osoba koja vas je povredila nauči da je vaša nelagoda dugme koje može da pritisne kad god joj zatreba.

Kako da prestanete da budete krivac po automatizmu

Probajte jednu rečenicu sledeći put: „Razumem kako se osećaš, ali ne menjam svoj stav.“ Ne morate da vičete, ne morate da bežite. Sačekajte tih neprijatnih sat vremena bez slanja poruke prva. Ako vam je teško, podsetite se da ste do sada uvek popuštali, a problem se nijednom nije rešio. Samo se odlagao.

A vi, kada ste se poslednji put izvinili samo da bi neko prestao da viče, iako duboko niste verovali da grešite? Napišite u komentarima šta vas je tada nateralo da popustite.

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