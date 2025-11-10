‘Uvek možete prepoznati glupu osobu po samo 6 stvari’: Imajte na umu ove stare turske izreke

Da li su ove turske izreke zaista pouke života? Ocenite sami.

Uvek možete prepoznati glupu osobu po samo 6 stvari – Iimajte na umu ove stare turske izreke!

Donosimo vam stare turske izreke koje treba da znate:

„Glupa osoba se može prepoznati po 6 stvari: bes bez razloga, govor bez koristi, promena bez napretka, istraživanje bez svrhe, poverenje u stranca i mešanje neprijatelja i prijatelja.“

„Ako je daleko od očiju, daleko je i od srca.“

„Čovek koji traži savršeno prijateljstvo, ostaće bez prijatelja.“

„Kafa treba biti crna kao pakao, jaka kao smrt i slatka kao ljubav.“

„Kao što crvi unište drvo, tako i briga uništi čoveka.“

„Nada je hleb siromašnih.“

„Ne zna puno onaj koji puno živi, već onaj koji puno putuje.“

„Nije sramota pitati, već ne znati.“

„Ruka koja daje iznad je ruke koja prima.“

„Sit čovek ne zna šta je glad i zdrav čovek ne zna šta je bolest.“

„U selu gde ima previše pevaca, jutro će kasniti.“

„U srcu svakog čoveka skriven je lav.“

„U zdrava čoveka imovina je čitava.“

„Ljubav čini da prolazi vreme, vreme čini da prolazi ljubav.“

Stare turske izreke nude zapanjujuću mudrost i praktične lekcije koje se lako mogu primeniti u svakodnevnom životu. Od toga kako prepoznati nepromišljene ljude, preko vrednosti prijateljstva i putovanja, do važnosti davanja i razumevanja sopstvenih ograničenja – svaka izreka nosi univerzalnu pouku.

Iako su nastale pre više vekova, i danas nas podsećaju da je pažljivo posmatranje, promišljeno delovanje i iskrena komunikacija ključ za ispunjen i balansiran život.

Šta mislite – koliko su ove turske izreke primenjive na stvarni život?

