Uvek nas ovo nervira kada ih kupimo – evo kako da tvrde breskve budu lepe, mekane i sočne!

Sigurno vam se bar jednom desilo da kupite breskve koje izgledaju savršeno – deluju sočno, zdravo i prosto mame da ih zagrizete. Ali kada dođe trenutak uživanja, one su tvrde, zelene i potpuno bezukusne. Ipak, postoji jednostavan trik koji može da ubrza zrenje i učini breskve mekanim već narednog dana.

Prvo, pazite da plodovi nisu oštećeni, udubljeni ili probušeni. Stavite breskve u smeđu papirnu kesu, tako da je strana na kojoj je bila peteljka okrenuta prema dole.

Ako imate pri ruci jabuku ili bananu, ubacite je u istu kesu sa breskvama. Ove voćke oslobađaju etilen – prirodni gas koji pospešuje zrenje voća.

Kada slažete breskve u kesu, ostavite malo prostora između svakog ploda kako bi vazduh mogao da cirkuliše i kako ne bi došlo do truljenja. Kesicu držite na mestu koje nije izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti, najbolje na sobnoj temperaturi.

Proveravajte breskve svakih 24 sata. U zavisnosti od toga koliko su bile nezrele kada ste ih kupili, zrenje može trajati od jednog do nekoliko dana.

Ovaj trik je jednostavan, brz i izuzetno efikasan. Umesto da bacate tvrde, nezrele breskve, već sutradan ćete moći da uživate u sočnom i slatkom voću.

