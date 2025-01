Uvek se budite u toku noći i ne možete više da zaspite? Rešenje postoji i krajnje je jednostavno

Rešenje postoji i krajnje je jednostavno!

Ako se često budite između 3 i 5 ujutru i ne možete da zaspite, možda ćete morati da promenite samo jednu životnu naviku da biste rešili problem, kaže Dejv Asprej, uticajan na dugovečnost na društvenim mrežama.

U snimku koji je postavio na Instagram, gde ima oko milion pratilaca, objasnio je da buđenje u ranim jutarnjim satima može biti posledica fluktuacije nivoa šećera (glukoze) u krvi.

– Za većinu ljudi koji se probude između 3 i 5 ujutru i ne mogu da zaspe, to je obično zbog pada šećera u krvi. Ako ovi nivoi padnu, to pokreće oslobađanje hormona stresa kortizola i adrenalina u telu i neprijatno vas budi – objasnio je on. Kortizol i adrenalin u ovom slučaju pokreću oslobađanje dodatne glukoze uskladištene u jetri, kaže on.

– Problem je što vas kortizol i adrenalin bude. Dok mozak ne dobije ono što želi, ne možete da spavate – dodaje on.

Dakle, šta je rešenje problema?

Dok mnogi stručnjaci za spavanje upozoravaju da ne jedete neposredno pre spavanja, iz više razloga, Asprei zapravo predlaže „malu užinu pre spavanja“.

Međutim, pre nego što to iskoristite kao izgovor za kesicu čipsa pre spavanja, uzmite u obzir da ova užina treba da se sastoji ili od sirovog meda, kolagena, MCT masti (masti koje se obično dobijaju iz kokosovog ili palminog ulja) ili da se kombinuju ta tri sastojka. Istraživanja sugerišu da svi ovi proizvodi mogu da obezbede energiju bez noćnog pada šećera u krvi koji želite da izbegnete, kaže Asprei, a prenosi Unilad.

