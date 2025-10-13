Uvek treba da imate 35 evra u gotovini kod sebe: Stručnjaci otkrivaju zašto

Stručnjaci ističu da, iako danas većina ljudi koristi kartice i mobilno plaćanje, posedovanje određene sume gotovine i dalje ima veliku praktičnu vrednost. Preporuka je da kod sebe uvek imate najmanje 35 evra u kešu.

Hitne situacije

Gotovina je nezamenljiva kada se nađete u nepredviđenim okolnostima – od kvara automobila, potrebe za taksijem, do kupovine osnovnih stvari na mestima gde kartice nisu prihvaćene.

Problemi sa karticama i sistemima plaćanja

Dešava se da kartice budu blokirane, terminali ne rade ili internet zakaže. U takvim trenucima, gotovina je jedini siguran način da obavite plaćanje bez stresa.

Psihološka sigurnost

Mnogi ljudi se osećaju mirnije kada znaju da kod sebe imaju određenu sumu novca. To donosi osećaj kontrole i sigurnosti, naročito kada ste na putu ili u nepoznatom okruženju.

Zašto baš 35 evra

Prema stručnjacima, ova suma je dovoljna da pokrije osnovne troškove u hitnim slučajevima – poput goriva, hrane ili prevoza – a da pritom ne nosite previše gotovine koja bi mogla da se izgubi ili bude ukradena.

Iako živimo u digitalnom vremenu, gotovina i dalje ima svoju važnost. Držanje 35 evra u novčaniku može da bude mala, ali značajna sigurnosna mreža koja vam u pravom trenutku može rešiti veliki problem.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com