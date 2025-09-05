Uz ovaj trik miris parfema ima da traje satima: Primeni ga već danas

Omiljeni miris može biti vaš zaštitni znak tokom celog dana. Sasvim je dovoljno je da znate nekoliko jednostavnih trikova i rituala kako bi parfem dugo ostao postojan na koži.

Trikovi za dugotrajan miris

Nanesite parfem na pulsne tačke

Zglobovi, vrat, iza ušiju i unutrašnja strana laktova su mesta gde toplina tela pojačava miris. Lagano pošprican parfem na ovim tačkama traje mnogo duže.

Hidratizujte kožu pre parfema

Neparfemisani losion ili ulje pomažu da molekuli parfema ostanu na koži duže. Hidratacija je ključ.

Ne trljajte zglobove

Trljanje uništava molekule mirisa i menja njegov ton. Pustite da se parfem prirodno osuši.

Lagani trag po kosi ili odeći

Parfem nanesen na kosu ili šal može produžiti miris, ali pazite na osetljive materijale koji mogu da se oboje.

Više slojeva istog mirisa

Kombinacija gela za tuširanje, mleka za telo i parfema iz iste linije povećava trajnost. Profesionali parfimeri često preporučuju ovaj trik – miris se postepeno oslobađa tokom dana.

Pravilno čuvanje bočice

Držite parfem dalje od svetlosti i toplote – hladno i tamno mesto je idealno. Čak i mala izloženost suncu može promeniti hemijski sastav parfema.

Faktori koji utiču na postojanost

– pH vrednost kože

Hemija kože može pojačati ili prigušiti mirisne note. Isti parfem može mirisati potpuno drugačije na dve osobe.

Ishrana i navike

Začinjena hrana, alkohol, hormonske promene, stres i znojenje mogu skratiti trajanje mirisa.

Tip parfema

Parfemska voda (EDP) traje duže od toaletne vode (EDT), dok uljani parfemi spadaju među najpostojanije.

Način čuvanja

Sunce, visoka temperatura i vlaga mogu promeniti strukturu parfema i smanjiti trajnost mirisa.

Uz ove male trikove vaš omiljeni parfem može da traje satima, pa čak i tokom celog dana. Naučite da slušate svoju kožu i birate miris koji vam savršeno odgovara.

Uživajte u postojanom mirisu svaki put kada ga nanesete.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com