Uz ove lekove nikada nemojte piti kafu: Posledice mogu biti ozbiljne, upozoravaju lekari

Mnogi ne mogu da zamisle dan bez omiljene šoljice kafe, ali novo istraživanje međunarodnog tima naučnika ukazuje na neočekivanu vezu između kofeina i učinkovitosti antibiotika. Analizom 94 različite hemijske supstance na bakteriju Escherichia coli, otkriveno je da jedna od njih – kofein – značajno smanjuje sposobnost bakterije da apsorbuje određene antibiotike.

Kako kofein menja pristup antibiotiku

Studija, koju su sproveli naučnici iz Nemačke, pratila je transport antibiotika, uključujući ciprofloksacin, kroz stanične membrane E. coli. Ispostavilo se da kofein aktivira kaskadu genetskih promena koje utiču na transportne proteine, pa bakterija usvaja manje leka i postaje teže ranjiva na terapiju.

Mehanizam otpornosti na niskim nivoima

Ovo nije klasična otpornost gde bakterija u potpunosti odbija lek, već finija regulacija gena. Ključnu ulogu igra regulatorni protein Rob, koji nakon stimulacije kofeinom menja ekspresiju skoro trećine transportnih jedinica u ćeliji. Rezultat je smanjen unos antibiotika i degradacija njegove dejstva.

Implikacije za pacijente

Iako su podaci prikupljeni u laboratorijskim uslovima, nije još utvrđeno koliko kafe treba popiti da bi se efekat osetio kod čoveka. Takođe, reakcija je zabeležena samo kod E. coli, dok druge bakterije poput Salmonella enterica nisu pokazale isti odgovor. Ipak, razumevanje ovih sitnih promena u otpornosti može pomoći u razvoju efikasnijih terapija i savetovanju pacijenata.

