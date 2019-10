Uz pomoć drona otkriven begunac koji se u pećini krio 17 godina (foto, video)

Kineska policija uhapsila je, uz pomoć drona, begunca koji se u pećini skrivao 17 godina.

Police drone finds fugitive living in cave after 17 years on the runhttps://t.co/15sDcL6ubq pic.twitter.com/rclvfNvJso

— Gizmodo (@Gizmodo) September 30, 2019