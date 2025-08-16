Uzgajivač otkrio kako odabrati onu uvek najbolju lubenicu: Zaboravite na lupkanje, ovo je pravi način

Svako ima neki svoj način, evo šta od toga „pije vodu“ u praksi!

Deda Živan ima proverene trikove za biranje najsočnije i najslađe lubenice.

Osvežavaju ne samo telo, već i dušu – ohlađene kriške postale su sinonim za sezonsko uživanje, roštilje, piknike i plaže. Ali koliko god da ih volimo, malo ko sa potpunom sigurnošću zna kako da izabere pravu – onu koja nije bez ukusa, niti vodenasta, već slatka, sočna i zrela baš kako treba. Pijace i supermarketi su puni različitih lubenica, ali izgled često vara. Udaranje, kucanje i slušanje „šupljeg zvuka“ postali su folklor, ali koliko su zapravo korisni?

Starijeg uzgajivača iz Srbije, koga njegovi suseljani zovu deda Živan, ima jednostavan, ali pouzdan trik koji koristi decenijama i koji prenosi sa generacije na generaciju.

– Zaboravite na kucanje – kaže – prava mera je ono što vidite ispod lubenice.

Naime, svaki put kada traži najzreliju, deda Živan gleda isključivo na mesto na kori – tačnije, deo lubenice koji je bio u kontaktu sa zemljom dok je rasla.

Ako je ta mrlja izrazito žuta ili svetlo žuta, to je znak da je lubenica provela dovoljno vremena na suncu i da je potpuno zrela. Tamne ili skoro bele mrlje, kaže on, znak su da je ubrana prerano i da neće biti posebno slatka.

Pored boje mrlje, deda Živan preporučuje još jedan trik – podignite lubenicu. Ako je teža nego što izgleda, velika je verovatnoća da je puna soka, što znači da je sveža i sočna.

– Ne dozvolite da vas težina obeshrabri – smeje se – što teža to bolja. Lakše lubenice imaju tendenciju da budu pune vazduha, a ne ukusa.

Na kraju, dodaje da ne treba uvek birati najveću lubenicu. Srednje veličine, pravilnog oblika, sa izrazitom žutom mrljom i dobre težine – to su, po njegovom iskustvu, najpouzdaniji znaci da u ruci držite pravu letnju poslasticu.

(Najžena)

