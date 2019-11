Vanzemaljci, jeste li to vi? Tajanstvena „vatrena kugla“ protutnjala nebom (video)

Fotografije nečega što liči na vatrenu kuglu nad nebom u okrugu Polk u Oregonu pokrenule su žestoku uzbunu usled izveštaja o avionskoj nesreći. Međutim, ništa nije pronađeno, a policija sada smatra da je u pitanju meteor. Korisnici interneta imaju drugačija objašnjenja.

Avionska nesreća koje nije bilo

Sve je počelo u četvrtak uveče, kada je šerifova kancelarija okruga Polk primila 911 poziva o mogućoj avionskoj nesreći. Jedan građanin je zatim poslao nekoliko fotografija na kojima se vidi nešto nalik na belu traku koju bi avion mogao ostaviti za sobom pri sletanju.

Policija je požurila da pronađe mesto prijavljenog pada, poslavši helikopter da pregleda šumovito područje u nadi da će naći ostatke. Međutim, opsežna pretraga nije otkrila ništa, ostavivši policiju zbunjenu zbog onoga što je samo protutnjalo iznad ruralnog područja.

************Update***********PCSO is scaling back resources. The exact location of the fireball is unknown. PCSO will…

Vatrena kugla je prirodni događaj?

U izveštajima od petka, policajci su rekli da su „iskoristili sve dostupne sisteme praćenja vazduhoplovstva i da nijedan avion nije nestao“. Na kraju su zaključili da je misteriozna vatrena kugla verovatno bila meteor.

„Sa sigurnošću možemo reći da nije bila avionska nesreća. Mislimo da je to bio neki prirodni događaj“, rekao je zamenik šerifa okruga Polk, poručnik Dastin Njuman za „KATU njuz“. U međuvremenu, šerif okruga Polk Mark Garton rekao je za „Njuzvik“ da policija zaista veruje da je u pitanju meteor“. Garton je istakao da se događaj podudarao sa „pomalo retkom meteorskim kišom“ koja je registrovana u tom području. Međutim, Mark Robertson iz policije okruga Polk kasnije je za „Dejli mejl“ rekao da „nisu stopostotno sigurni“.

The Polk County Sheriff’s Office initially called the object caught on camera at about 4:45 p.m. a “large fireball” but later said it was likely a meteor. https://t.co/TPyj1ysfBT

Očevidac tvrdi da nije meteor

Lokalni stanovnik, koji je snimio fotografije i poslao ih policiji, izneo je sumnju u policijsku verziju događaja.

„Viđao sam meteore, oni su bleštavo beli i nestanu za pet sekundi. Ovo je predugo trajalo“, rekao je Ričard Romano za „KATU njuz“. Romano je rekao da se spremao da proveri poštu kada je primetio malu letelicu koja se približavala, nekoliko trenutaka pre nego što se pruga pojavila na nebu.

Polemike na internetu

Još uvek misteriozan, incident je pokrenuo igru pogađanja bez nedostatka teorija. Neke su neverovatnije od drugih.

Neki su dali prilično prizemna objašnjenja, tvrdeći da je policija pomešala avion sa vatrenom kuglom. Međutim, ne slažu se svi sa tim.

„Morate da naučite šta su kondenzacijski tragovi. Vodena para neće ostati topla zbog okolnog vazduha koji je u minusu, pa se brzo rasipa“, napomenuo je jedan korisnik Fejsbuka.

What. Is. That? Rumor is it's called a Sun Ball or Fire Ball.Not sure.Looking to confirm.Whatever it is it is scaring away the rain. #oregon pic.twitter.com/r7oMjcwb5s

— Coach Bennett (@bennettrun) October 27, 2016