Vaš IQ je preko 140 ako rešite ovu zagonetku za 7 sekundi: Pronađite leptira među cvećem

99% ljudi nije uspelo da otkrije skriveni predmet u ovoj optičkoj iluziji sa ružičastim cvećem. Hoćete li vi uspeti?

Nije slučajno što su naizgled jednostavni vizuelni testovi toliko popularni, jer pored razvoja kognitivnih sposobnosti, oni takođe pomažu da se otkriju koje oblasti vredi razvijati. Pored toga, na kraju, ali ne i najmanje važno, nude odličnu zabavu.

Različite vrste su postale široko rasprostranjene, od kojih jedna ima za cilj da osoba reši zadatak u datom vremenskom roku. Na osnovu rezultata, možemo čak dobiti predstavu o količniku inteligencije, iako nema sumnje da nijedan takav test ne može da se takmiči sa složenim skupom zadataka. Ipak, vredi pokušati sa ovim zagonetkama.

Optička iluzija među cvećem

Kaže se da optička iluzija stvorena na osnovu slike ispod deluje samo na one sa koeficijentom inteligencije iznad 140. Ovo naravno nije zvanični test, ali brzina vida, percepcije i razmišljanja otkriva mnogo o funkcionisanju ljudskog mozga – a takođe i o tome koliko dobro možemo da filtriramo sitne detalje iz vizuelne kavalkade.

Izazov deluje jednostavno, ali mnoge zbunjuje. Sve što treba da uradite jeste da pogledate sliku ispod, koja na prvi pogled prikazuje samo prelepo ružičasto cveće. Ali na slici se krije još nešto što će primetiti samo oni sa zaista oštrim vidom. Prema pravilima, imate 7 sekundi da otkrijete šta cvet krije.

Ako uspete, analitičari kažu da su vaše veštine zapažanja, vreme reakcije i kognitivni kapacitet znatno iznad proseka. Štaviše, ove zagonetke nisu samo zabava: uz redovnu vežbu, vaš vid, analitičko razmišljanje, pa čak i vaš nivo IQ-a mogu se povećati. Kada budete spremni, podesite tajmer i igra može da počne!

Rešenje:

Pažljivo pogledajte cvet. Obratite pažnju ne samo na latice, već i na oblike, obrise i šare. Ako ste uspeli, verovatno ste već primetili: leptir se krije u sredini cveta. Nežno se stapa sa bojama, njegove konture su jedva primetne – ali je tu.

Ako niste pronašli skriveni predmet, ne očajavajte: ovi vizuelni testovi su osmišljeni da održe vaš mozak aktivnim. Redovno rešavanje optičkih zagonetki stimuliše neuronske puteve i poboljšava koncentraciju i pažnju na detalje na duži rok.

