Vaša krvna grupa otkriva koliko dugo ćete živeti: Jedna krije tajnu dugovečnosti!

Ako imate ovu krvnu grupu, možete živeti 100 godina

Na temelju dosadašnjih podataka, većina stručnjaka zaključuje da ljudi doživljavaju stotu jer imaju neko „tajno oružje“ protiv starenja. Prema studijama, stogodišnjaci imaju jednako mnogo gena koji doprinose bolestima kao i oni s dužim prosečnim životnim vekom.

I krvna grupa može imati značajan uticaj na dugovečnost, prema brojnim istraživanjima u oblasti genetike i epidemiologije. Iako krvna grupa sama po sebi ne određuje koliko dugo ćemo živeti, određene grupe pokazuju veću otpornost na bolesti koje skraćuju životni vek.

Istraživanja pokazuju da krvna grupa ne utiče samo na nasledne osobine, već ima veliki uticaj i na zdravlje i dužinu života. Posebno se ističe krvna grupa 0, koja se smatra najotpornijom na razne bolesti, a time i potencijalno najdugovečnijom.

Osobe s ovom krvnom grupom imaju manji rizik od kardiovaskularnih bolesti, poput srčanog i moždanog udara, jer u njihovoj krvi ima manje molekula koji izazivaju zgrušavanje. To ih štiti od krvnih ugrušaka i opasnih komplikacija koje oni mogu izazvati.

Osobe sa krvnom grupom 0 imaju manji rizik od kardiovaskularnih bolesti jer u njihovoj krvi ima manje molekula koji izazivaju zgrušavanje. To ih štiti od krvnih ugrušaka i komplikacija koje oni mogu izazvati.

Genetska veza između krvne grupe i dugovečnosti

Studija sa Univerziteta Stanford pokazala je da ljudi koji dožive stotu često imaju manje gena povezanih sa bolestima poput Alchajmera, srčanih problema i dijabetesa.

Varijacije u genima CDKN2B, APOE, SH2B3 i ABO, koji su povezani sa sporijim starenjem i boljim zdravljem.

U radu objavljenom u PLOS Genetics, istraživači predvođeni Stuartom Kimom, profesorom razvojne biologije i genetike na Univerzitetu Stanford, otkrili su da stogodišnjaci mogu imati manje gena koji doprinose većim hroničnim bolestima. To ne znači da ljudi koji žive 100 godina takođe ne posjeduju neke zaštitne gene protiv starenja, ali studija pokazuje da ne doživljavaju toliko bolesti kao ljudi koji kraće žive.

U nastojanju da otkriju tajnu dugovečnosti, naučnici su proučili gene 800 osoba starijih od 100 godina i 5400 devedesetogodišnjaka. Otkrili su da na brzinu starenja značajno utiču varijacije u navedena četiri gena.

Ova četiri gena imaju poznate veze s dugovečnošću. Gen za Alzheimerovu bolest, APOE, na primer, povezan je s kraćim životnim vekom, dok su varijante srčanih bolesti uključene u usmeravanje životnog veka ćelije, a poznato je da je krvna grupa 0 povezana s boljim zdravstvenim ishodima i preživljavanjem.

Kim je na sve ovo dodao još jedne gene. Pretpostavio je da geni povezani s bolestima mogu smanjiti šanse da neko doživi stotu i u svojoj analizi usredsredio se samo na poznate gene koji uzrokuju bolesti.

„S tim možemo bolje nagađati što je stvarno loše za doživljavanje stote“, rekao je on za Time.

Ovi geni nikada prije nisu bili povezano s dugovečnošću, a Kim priznaje da se ne zna mnogo o tome kako bi mogli doprineti dužem životu, osim da mutacije u genskoj regiji mogu doprineti neurološkim bolestima poput ALS-a (amiotrofične lateralne skleroze).

Krvna grupa 0 kod stogodišnjaka

Zanimljivo je da se kod osoba koje su doživele sto godina najčešće javlja upravo krvna grupa 0, što dodatno potvrđuje njen pozitivan uticaj na zdravlje i dugovečnost.

Napomena: Iako krvna grupa može doprineti dugovečnosti, stil života, ishrana, fizička aktivnost, stres i okruženje imaju daleko veći uticaj. Krvna grupa je samo jedan deo slagalice.

