Sutra je Vaskrsni ponedeljak: Jednu stvar uradite rano ujutru da vam cela godina bude u znaku sreće i napretka

Vaskrsni ponedeljak: Običaj koji donosi sreću i napredak u vaš dom

Dok se miris tamjana još uvek meša sa aromom domaće pogače, mnoge domaćice u Srbiji osećaju onu blagu prazničnu setu jer se najradosniji dan polako završava.

Pitate se kako da tu svetlost i mir zadržite u četiri zida što duže, a odgovor leži u zaboravljenom ritualu koji su naše bake prenosile šapatom.

Vaskrsni ponedeljak je vaša prilika da jednim jednostavnim jutarnjim činom osigurate da vam cela godina teče u znaku napretka i porodične harmonije.

Zaboravite na komplikovane pripreme, jer prava snaga leži u nameri i tradiciji koja se vekovima poštuje na našim prostorima.

Snaga tradicije i jutarnje rose

Stari zapisi kažu da je rano jutro na Vaskrsni ponedeljak ključno za svakog domaćina i domaćicu.

Veruje se da je ovo dan nove nade, poznat i kao Pobusani ponedeljak, kada se priroda i duša konačno bude iz zimskog sna.

Najvažnija stvar koju treba da uradite pre nego što se ukućani probude jeste da otvorite sve prozore i pustite svež vazduh da procirkuliše kroz svaku sobu.

Ovaj jednostavan čin simbolizuje izbacivanje ustajale energije i pozivanje napretka i blagostanja u vaš životni prostor.

Jedna stvar koju ne smete preskočiti rano ujutru

Postoji običaj koji se u mnogim krajevima Srbije i dalje verno poštuje, a tiče se vaskršnjih jaja.

Uzmite jedno crveno jaje koje je preostalo od jučerašnjeg praznika i njime blago „prekrstite“ obraze svojoj deci i ukućanima.

Veruje se da ovaj mali ritual na Vaskrsni ponedeljak donosi zdravlje i rumeno lice tokom cele godine.

Nakon toga, običaj nalaže da se to jaje podeli sa dragim ljudima ili komšijama, jer se sreća množi samo kada se deli.

Vaskrsni ponedeljak i magija darivanja

U narodu se ovaj dan naziva i „Svetli ponedeljak“ jer nastavlja radost vaskrsenja.

Danas je idealno vreme da posetite kumove, prijatelje ili rodbinu koje niste stigli da vidite tokom samog Vaskrsa.

Ponesite skroman dar, makar to bila samo šarena jaja i osmeh, jer se veruje da će vam se svaka učinjena ljubaznost vratiti trostruko.

Vaskrsni ponedeljak je dan praštanja, pa ako imate neki neraščišćen odnos, danas je pravi trenutak da pošaljete tu poruku pomirenja.

Kako da vam cela godina bude uspešna

Nauka nam kaže da rituali pomažu mozgu da se fokusira na pozitivne ishode i smanji stres.

Tradicija dodaje da se danas valja latiti nekog lakšeg posla, ali tek nakon što ste odmorili dušu.

Započnite bar jedan mali projekat koji ste dugo odlagali, bilo da je u pitanju planiranje bašte ili novi poslovni mejl.

Time simbolično poručujete univerzumu da ste spremni za rad i uspeh u periodu koji dolazi.

SAVET

Iznesite bar jednu posudu sa vodom na terasu ili prozor da „prenoći“ pod zvezdama, a ujutru na Vaskrsni ponedeljak tom vodom umijte lice. Stari kažu da se tako ispira svaka briga i privlači čista, svetla energija u dom.

Šta raditi ako ostanete kod kuće?

Ako ste odlučili da ovaj dan provedete u tišini svog doma, iskoristite ga za povezivanje sa prirodom.

Prošetajte do obližnjeg parka ili šume, jer se veruje da kontakt sa zemljom na Vaskrsni ponedeljak uzemljuje čoveka i daje mu snagu za prepreke.

Uživajte u preostalim prazničnim đakonijama, ali umereno, slušajući potrebe svog tela koje se polako vraća u redovan ritam.

Ovaj dan je most između praznične euforije i svakodnevice koju želimo da učinimo boljom.

Da li se posti na Vaskrsni ponedeljak?

Ne, ovaj dan se smatra nastavkom proslave najvećeg praznika i mrsni je dan, čak i ako pada u vreme kada bi se inače postilo.

Da li treba ići na groblje danas?

U većini krajeva se na groblja izlazi sutradan, na Pobusani ponedeljak, mada su običaji lokalnog karaktera i mogu se razlikovati.

Šta uraditi sa preostalim vaskršnjim jajima?

Najbolje je podeliti ih gostima i siromašnima, a ona koja ostanu u kući iskoristiti za pripremu obrok-salata u naredna dva dana.

