Džaba vam vaspitanje: Ako dete uradi ovo u tuđoj kući, zakazali ste kao roditelj

Vaspitanje dece na ispitu: Ova greška u gostima otkriva da li ste zakazali. Saznajte šta vam niko ne kaže u lice, a domaćini vam ne praštaju.

Vaspitanje dece i vaš trud padaju u vodu onog trenutka kada vaše dete u tuđem domu bez pitanja otvori vrata frižidera ili sobe koja nije namenjena gostima.

Ovo je jasna granica koja pokazuje da niste uspostavili autoritet i poštovanje tuđeg prostora.

Domaćini će vam se možda smeškati, ali ovaj potez se u narodu smatra vrhuncem nevaspitanja.

Granica koju vaspitanje dece ne sme da pređe

Najveći propust nastaje kada dete počne da tretira tuđu kuću kao poligon za istraživanje fioka i ormara.

Ovo nije odraz detetove radoznalosti, već znak da roditelj nije postavio jasnu kočnicu.

Privatnost domaćina mora biti svetinja, a dete to uči isključivo kroz vaš primer i jasnu zabranu pre ulaska.

Kako se prepoznaje kulturno dete u gostima

Kulturno dete uvek čeka znak domaćina pre nego što sedne ili počne da koristi igračke druge dece.

Ono ne postavlja pitanja o ceni nameštaja ili hrani koja mu se ne dopada, već ostaje umereno i pristojno.

Pravi uspeh je kada dete ume da sedi za stolom dok traje obrok, bez stalnog ustajanja i ometanja razgovora odraslih.

SAVET: Uvek pre polaska u goste detetu dajte „posao“ – neka ono nosi kesu sa poklonom ili cveće, jer mu to daje osećaj odgovornosti i fokusira ga na ljubaznost, a ne na nestašluke.

Šta uraditi ako dete napravi štetu kod prijatelja?

Nikada nemojte reći „to je samo stvar“ ako dete polomi nečiju uspomenu ili prospe sok na tepih.

Vaša prva reakcija mora biti iskreno izvinjenje i konkretna ponuda da se šteta odmah nadoknadi ili očisti.

Dete mora da vidi vašu ozbiljnost kako bi shvatilo da tuđa imovina zahteva posebnu pažnju.

Kako naučiti dete da poštuje tuđu privatnost?

Najbolji trening je da kod kuće uvedete pravilo kucanja na zatvorena vrata, bez obzira čija su.

Objasnite mu da su tuđe stvari „za gledanje, a ne za diranje“ osim ako im se to ne dozvoli.

Doslednost u malim stvarima kod kuće sprečava velike neprijatnosti kada se nađete u gostima.

Zašto je vaspitanje dece ključno za njihov društveni život?

Dete koje poznaje bonton uvek će biti omiljeno u društvu i roditelji druge dece će ga rado zvati na rođendane.

Dobre navike se stiču rano, a roditeljska reakcija na prve greške određuje kakav će čovek to dete postati.

Vaša uloga je da budete filter koji detetu postavlja granice pre nego što ih okolina grubo postavi.

