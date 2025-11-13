Već 3 zime ne uključuje grejanje u stanu: Tvrdi da joj nije hladno, a evo kako se greje

Ne pali grejanje tokom zime, a opet joj je toplo: Evo kako to postiže

Jedna žena iz Velike Britanije tvrdi da već treću zimu nije uključila grejanje u svom stanu — zbog visokih troškova energenata.

Umesto da se smrzava tokom najhladnijih meseci, pronašla je niz trikova. Ti trikovi joj omogućavaju da preživi hladne dane gotovo besplatno.

Ketrin Renton mi je rekla da već treću zimu ne koristi grejanje u svom stanu. Razlog je poskupljenje energenata.

„Kada sam se uzbuđeno uselila u novi stan u leto 2021. godine, nisam znala da ću te zime jedva moći da priuštim grejanje. Potpisala sam zakup baš kada su cene energije počele da rastu. Za nekoliko meseci moji računi za struju su se utrostručili. Kao solo iznajmljivač, suočena sa rastućim troškovima života, želela sam da vidim koliko dugo mogu izdržati bez grejanja. Neverovatno, uspela sam da dočekam proleće bez uključivanja električnih radijatora. Time sam sprečila da moji računi za energiju još više porastu“, rekla je Renton. Objašnjava kako, srećom, živi na drugom spratu, pa se greje iz stanova iznad i ispod svog. Takođe je relativno zdrava i nema nikakvih zdravstvenih problema koje bi hladnoća pogoršala.

Prvu zimu je izdržala uz pomoć mnogo toplih ćebadi i pića. Takođe je otkrila i električno ćebe.

Ni drugu zimu nije uključila grejanje. Na sreću, zima je bila blaga. Renton kaže da je naučila kako da zaštiti prozore i napravila uređaje koji štite od promaje. Uz to, dobila je psa koji se, kaže, ne odvaja od nje. Zbog toga je morala redovno da ga šeta, pa joj je boravak na otvorenom popravio raspoloženje. Uz to je dobila i dozu preko potrebnog vitamina D.

Povećanje cena energije

Renton kaže da troši oko 120 funti mesečno na struju. To je nešto više od 140 evra. Cene energije nastavljaju da rastu, a mnogi traže alternativne načine za zagrevanje prostora. Više od 1,7 miliona domaćinstava u Velikoj Britaniji kaže da neće uključivati grejanje ove zime, prema istraživanju USwitch-a.

Centar za održivu energiju preporučuje održavanje dnevne temperature u stanu ili kući između 18 i 21 stepen kako bi se izbeglo nakupljanje vlage. Rentonova kaže da je dnevna temperatura u njenom stanu ispod te preporuke, oko 16 stepeni. Međutim, kaže da joj je prijatno i da to ne utiče na njene radne sposobnosti.

Stručnjaci upozoravaju da život na niskim temperaturama može da ugrozi zdravlje. Ako imate problema sa kretanjem, imate 65 ili više godina i patite od bolesti srca ili pluća, trebalo bi da održavate temperaturu na minimum 18 stepeni.

Život u hladnom domu može oslabiti imuni sistem. Kada je telo stalno izloženo niskim temperaturama, njegova sposobnost da se bori protiv infekcija može biti smanjena. Hladno okruženje može oslabiti funkciju belih krvnih zrnaca. Belá krvna zrnca igraju ključnu ulogu u odbrani tela od patogena.

Kako se zagrejati bez dodatnih troškova grejanja?

Zaustavite gubitak toplote

Staklar Bil Harknes kaže da u prosečnom domu oko 10 odsto ukupnog gubitka toplote prolazi kroz prozore, ali jednostavan trik može učiniti vaš dom toplijim i udobnijim.

Harkness predlaže ulaganje u termalne zavese i korišćenje sunčeve svetlosti. „Kada je sunčano, otvorite zavese što je više moguće da sunčeva svetlost zagreje sobu.“

Zagrejte sobu

Izaberite jednu prostoriju za zagrevanje i ostanite u njoj što je više moguće tokom dana. „Smanjenje gubitka toplote u celom domu je jedan od najboljih načina za zagrevanje uz manje grejanja“, kaže Joana O’Loan iz Trusta za uštedu energije. „Brze i lake radnje uključuju dodavanje tepiha, držanje unutrašnjih vrata zatvorenim i korišćenje sprečavanja promaje.“

Ako imate problema sa spavanjem kada je hladno, umesto da uključite grejanje u spavaćoj sobi, koristite električno ćebe da zagrejete krevet pre nego što uđete. Pređite na posteljinu od brušenog pamuka ili flisa kada temperature padnu.

Obucite se slojevito

Ako je temperatura u vašem domu ispod preporučenih 18°C, nošenje odgovarajuće odeće može značajno povećati vašu temperaturu. Lični stilista Gigi Vakilzadeh kaže da je nanošenje slojeva ključno. Predlaže da počnete sa termo baznim slojem i da dodate vunenu odeću i čarape. Merino vuna je bolji izbor od tradicionalne vune. Ona pomaže da se vlaga odvoji od tela i efikasno zadrži toplotu. Za dodatnu toplinu, dodajte duks od flisa ili vunene pantalone i podloge od flisa. Izbegavajte pamuk jer zadržava vlagu koja vas može ostaviti da se osećate hladno. Uverite se da vam odeća nije preuska kako biste omogućili pravilnu cirkulaciju vazduha. To pomaže u izolaciji.

Zagrejte se kretanjem

Lagane vežbe mogu vam pomoći da se zagrejete, pa pokušajte da vežbate svaki sat. Jače vežbanje će naterati vaše telo da se znoji da biste se rashladili. Zato težak trening nije idealan ako želite samo da se zagrejete.

Jedite tople obroke

NHS preporučuje najmanje jedan topli obrok dnevno po hladnom vremenu. Terapeutkinja za ishranu Stefanie Daniels kaže da ostanete topli fokusiranjem na hranu bogatu hranljivim materijama. Ta hrana stvara unutrašnju toplotu kroz varenje, poznatu kao termogeneza. Ona kaže: „Supe i čorbe su idealni jer sadrže bogate sastojke poput korjenastog povrća, mahunarki i proteina. Toplota tečnosti takođe pomaže da vas zagreje iznutra. Celim žitaricama poput ovsa, kinoe i smeđeg pirinča potrebno je duže da se svare. To stvara blagi efekat zagrevanja dok ih vaše telo razgrađuje.

Daniels takođe preporučuje dodavanje đumbira, cimeta, kurkume i kajenskog bibera u obroke, „Đumbir je posebno poznat po svojim zagrevajućim svojstvima jer stimuliše cirkulaciju.

Odbacite alkohol

Kada temperatura padne, može biti primamljivo da uzmete piće da se zagrejete. Ali, kako Daniels objašnjava, „alkohol je vazodilatator, što znači da otvara krvne sudove, uključujući i one ispod kože. Ovo može učiniti da se osećate vruće jer više krvi teče na površinu vašeg tela. Međutim, topla krv se udaljava od jezgra, što dovodi do pada temperature.“

