Velika istina sad ima i naučni dokaz: I komšiluk utiče na zdravlje srca!

Istraživanja su pokazala da druženje sa komšijama može proširiti društvenu mrežu podrške koja je povezana sa smanjenjem rizika od srčanih oboljenja…

Naučnici sa Univerziteta u Mičigenu izjavili su da su tokom istraživanja otkrili da u situacijama kad su male zajednice koje čine komšiluk povezanim, tada se povećava i osećaj podrške društvenog okruženja izvan porodice, koji je jako bitan za svakog pojedinca.

Više od 5.000 zdravih odraslih Amerikanaca učestvovalo je u petogodišnjem istraživanju koje je počelo 2006. godine, a kojim je praćeno njihovo srčano zdravlje. Prosečna starost ispitanika je bila 70 godina, s tim da su gotovo dve trećine bile žene i to udate.

Tokom prve četiri godine praćenja 5,27 odsto ispitanika pretrpelo je srčani udar, a naknadna analiza podataka pokazala je da život u mirnom, prijateljskom komšiluku umanjuje rizik od srčanog udara za čak 22 odsto, uzevši u obzir sve sociodemografske, biološke i psihosocijalne činioce, kao i individualni nivo podrške dobijene kod kuće.

