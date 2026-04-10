Sutra je Velika subota: Jednu stvar nikako ne iznosite iz kuće, a ovo obavezno uradite za sreću

Velika subota: Jednu stvar nikako ne iznosite iz kuće, a ovo obavezno uradite za sreću

Stigao je taj najtiši dan u godini. Dan kada tišina govori više od reči i kada se u domovima širom Srbije oseća posebna, svečana napetost.

Dok završavamo poslednje pripreme za Vaskrs, Velika subota nas podseća da je trenutak da zastanemo, udahnemo i usmerimo misli na ono što je zaista važno.

Mnoge od nas su u haosu između kuhinje, dece i posla, ali običaji koji prate ovaj dan tu su da nam vrate mir i donesu blagostanje u kuću.

Šta donosi Velika subota i zašto je mir ključan

Ovaj dan se u narodu naziva i strasna subota, jer nas podseća na trud, rad i pripremu za najveći praznik koji dolazi.

Veruje se da je ovo vreme kada se završavaju svi teški poslovi, ali uz strogo poštovanje pravila koja su nam ostavile bake.

Duhovni mir je prioritet, pa bi trebalo izbegavati svađe, ogovaranja i bilo kakvu vrstu nemira u porodici.

Glavno pravilo: Ništa se ne iznosi iz kuće

Postoji jedno staro narodno verovanje koje se i danas strogo poštuje u mnogim krajevima.

Na Veliku subotu se ništa ne daje iz kuće.

Bilo da je u pitanju pozajmica novca, komšijski šećer ili bilo koji predmet, veruje se da iznošenjem stvari iz doma iznosite i sreću i napredak.

Domaćin i domaćica treba da čuvaju svoj mir i imetak, kako bi cela naredna godina bila rodna i bogata.

Ovo je dan kada se krug porodice zatvara i fokusira na unutrašnju radost i iščekivanje vaskršnje jutrenje.

Farbanje jaja ako niste stigle na Veliki petak

Iako je običaj da se jaja farbaju u petak, crkva i narodna tradicija dozvoljavaju da se to uradi i na Veliku subotu pre podne.

Ako ste imale naporan radni dan ili jednostavno niste stigle, nemojte osećati krivicu – subota je sasvim legitimno vreme za to.

Veruje se da jaja ofarbana na ovaj dan imaju posebnu snagu. Najvažnije je da prvo jaje, čuvarkuća, zauzme svoje počasno mesto.

Spremite boju, vosak ili lukovinu, i u miru dovršite ovaj najlepši praznični zadatak sa svojom decom.

Narodni običaj za sreću: Učinite dobro delo

Ono što obavezno treba da uradite na Veliku subotu jeste jedno malo, ali iskreno dobro delo prema onima koji imaju manje od vas.

U narodu se kaže da se na ovaj dan „otvaraju nebesa“ za molitve onih koji su milostivi.

Bilo da je to priprema tanjira hrane za komšiju koji živi sam ili skromna milostinja, to je čin koji priziva sreću u vaš dom.

Pored toga, običaj je da se na ovaj dan mesi vaskršnji kolač i priprema trpeza koja će sutradan okupiti najmilije.

SAVET:

Na Veliku subotu uveče, pre odlaska na spavanje, umijte se hladnom vodom u koju ste stavili jedno crveno jaje, bosiljak i malo zdravca. Veruje se da ovaj ritual donosi zdravlje, svežinu i „rumenilo“ u lice svim ukućanima tokom cele godine.

Da li se na Veliku subotu posti na vodi?

Da, po crkvenim pravilima ovo je dan strogog posta na vodi. Dok je za one koji su slabijeg zdravlja dozvoljeno i ulje, ali se meso i mrsna hrana izbegavaju do samog Vaskrsa.

Sme li se prati veš i čistiti kuća?

Narodno verovanje kaže da se teški poslovi i pranje veša ne rade. Kuća se samo lagano doteruje i priprema za praznik koji počinje od ponoći.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com