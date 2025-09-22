Veliki Vladeta Jerotić je tvrdio: Samo 1 reč je dovoljna da otkrijete ko vam je pravi prijatelj

Test za prijateljstvo velikog Vladete Jerotića

Renomirani srpski psihijatar, filozof, teolog i pisac Vladeta Jerotić (1924-2018) svojim radom i znanjem ostavio je dubok trag u brojnim oblastima. Čuveni akademik je stekao diplomu medicine, a zatim se usredsredio na psihijatriju. Njegova stručnost i posvećenost pacijentima činile su ga poznatim lekarom i učiteljem.

Međutim, Jerotićev interes bio je mnogo širi od medicine, te se posvetio i proučavanju religije i filozofije. Njegova dela dotiču teme kao što su razvoj, moralnost, sloboda i smisao života. Njegova mudrost i introspekcija osvajali su čitaoce širom sveta.

I kao predavač je bio sjajan, a njegove besede i danas inspirišu i podstiču mnoge. Bio je otvoren za razgovor o životnim pitanjima i ohrabrivao je ljude da se upuste u unutrašnje putovanje samospoznaje. Često je govorio na predavanjima, kao i u svojim knjigama, o međuljudskim odnosima, vezama između partnera, o braku, roditeljstvu, kao i o prijateljskim relacijama.

Kada tražimo prijatelje, često se oslanjamo na to da imamo slična interesovanja, da su dobri ljudi, da imamo zajedničke vizije, da je to neko na koga možemo da se oslonimo. Ali, šta se desi kada nam prijatelj ukaže na našu grešku? Kako onda reagujemo?

Akademik Vladeta Jerotić je govorio: „Tražite ljude koji će vas pravedno kritikovati i koji će vam reći nešto što će vas trgnuti i vi ćete reći – „Hvala.“; „U pravu si, gledaću kako da se popravim.“

U ovome se može skrivati i test prijateljstva. Pravi prijatelj je iskren, to je odnos gde nema maski i pretvaranja, pa nas legendarni Jerotić podseća – „od neprijatelja učimo, a ne od prijatelja“:

„Mi ne volimo protivnike da slušamo uopšte. A to ste znali odavno: Od neprijatelja učimo, a ne od prijatelja. Pa ko ti je prijatelj? Prijatelj ti je onaj koji ti kaže, NASAMO: „Šta ti je bilo juče da si ono rekao? Šta ti je bilo da si ono uradio?“ Ovaj prijatelj drugi malo razmisli, pa kaže: „U pravu si, dragi moj. Hvala ti beskrajno.“ A ako je samo bio lažni prijatelj, reći će: „I ti meni to da kažeš! Ti više nisi od danas moj prijatelj.“ Eto vam test za prijateljstvo. Čujte od prijatelja, ako se usudio da vam kaže. Boji se prijatelj da vam kaže istinu neku u oči. Boji se da će izgubiti prijatelja. Pa onda ćemo od neprijatelja čuti neku istinu o sebi. Naravno, jednim delom, jer i oni preteruju. Razume se“, zaključio je.

