Veoma čudan psihološki fenomen: Mendela efekat

Verovatno je većina vas čula za „deža vu“, kada nam se čini da ponovo preživljavamo nešto što se navodno već dogodilo. U psihologiji postoji još jedan sličan fenomen, koji se dešava kada mase ljudi imaju tzv. lažno sećanje o nekom događaju ili činjenici. Taj psihološki fenomen nosi naziv Mandela efekat.

Naime, 2009. godine je otkriveno da su mnogi ljudi verovali da je bivši predsednik Južnoafričke Republike umro nekoliko decenija ranije, iako je on i dalje bio živ i zdrav.

Ono što je bilo čudno u vezi sa ovim verovanjem nije bila činjenica da mnogi ljudi nisu znali da li je Nelson Mandela bio živ ili mrtav (ne prate svi, uostalom, međunarodnu politiku), već što je većina njih bila ubeđena da je on umro u zatvoru tokom ’80-ih i da su gledali njegovu sahranu na televiziji.

To, naravno, nije bilo tačno. Mandela je umro tek 2013. u svojoj 95. godini života.

Ime Mandela efekat je ovom fenomenu 2010. dala Fiona Brum, samozvani paranormalni konsultant. Postoje još mnogi primeri ovog fenomena, posebno kada je u pitanju popularna kultura.

Uvreženo je mišljenje, na primer, da je u filmu Ratovi zvezda: Imperija uzvraća udarac, Dart Vejder rekao Luku Skajvokeru: „Luke, I am your father“. On je, međutim, u stvari rekao: „No, I am your father“.

Fiona Brum je ponudila pseudonaučno objašnjenje ovog fenomena. Ona, naime, veruje da ova kolektivna lažna sećanja nastaju jer se u našem umu talože činjenice iz paralelnog univerzuma, prenosi portal Dnevna doza lepog.

Stručnjaci za ljudsku psihologiju pak veruju da je posredi nešto drugo. Oni tvrde da su ljudi koji su verovali da je Mandela umro tokom ’80-ih verovatno pomešali njega sa Stivom Bikoom, još jednim aktivistom protiv aparthejda, koji je stvarno preminuo u zatvoru 1977. nakon policijske torture.

Pre se dakle radi o našoj prirodnoj zaboravnosti i mešanju različitih stvari, nego o nečemu što ima poreklo u onostranom.

(Sputnjik)

