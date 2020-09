Verenik je od buduće žene zatražio ovo, odmah je otkazala venčanje

Iako mislite da svog partnera poznajete u potpunosti, tokom vašeg zajedničkog života i dalje ćete otkrivati nove stvari o njemu. Tako je jedna buduća nevesta odlučila da otkaže svoje venčanje sa verenikom posle sedam godina veze, jer je preko porodice saznala neke negativne stvari o njegovom mišljenju, prenosi Miror.

Njen otac kaže da se njegova ćerka nedavno verila i da mu je budući zet oduvek bio drag, kao i da je smatrao da je ljubazan, skroman i da poštuje njihovu porodicu. Međutim, otac kaže da je u nekoliko navrata sreo njegovu porodicu na večeri i da su mu oni uputili primedbe o njegovoj ćerki, zbog kojih se osećao neprijatno. Komentar na njen posao posebno ga je povredio: „Ne znam zašto radi, nije li to muževljev posao? Majčin posao je da brine o deci“, pitali su ga.

Naime, dok se njegova ćerka brinula o planovima za ceremoniju, njen verenik dogovorio je sastanak s oboje roditelja, dodajući da njegova verenici nije smela da bude uključena. Tada su razgovarali o uređenju miraza kako bi njegova ćerka mogla da postane domaćica.

Njen otac je bio šokiran njihovom idejom, naročito zbog toga što je znao da njegova ćerka želi da ostvari svoje sopstvene ciljeve i snove. Iako su mu oni rekli da razmisli o tome i ne spominje ništa svojoj ćerki, on se nije obazirao na njihove molbe i rekao joj sve.

– Počela je da plače, govoreći da nije znala da njen dečko ima takvo seksističko razmišljanje. Pitala me je šta može sada da uradi, a ja sam joj rekao da nije prisiljena i da može da otkaže venčanje ako ga ne želi. Pa, upravo se to dogodilo, a sad me zovu bivši zet i njegovi roditelji govoreći da sam mu oduzeo ljubav. Uz to, neke njene prijateljice me napadaju jer sam razorio ‘srećan brak’, ali važna je samo sreća moje ćerke – rekao je ovaj otac.

Na pitanje da li je pogrešio savetujući svoju ćerku da otkaže venčanje, jedan korisnik na Reditu je odgovorio: – Spasili ste svoju ćerku od paklenog života. Žao mi je što je to morala da prođe, ali život će joj biti mnogo bolji.

