Veruje se da donose bedu i nesreću: Ovih 5 stvari ne poklanjajte ljudima koje volite!

Kada krenete u kupovinu poklona za voljenu osobu obratite pažnju. Ove stvari nikako ne bi trebalo poklanjati, jer donose bedu i nesreću.

Prema starom praznoverju sledeće stvari nikada ne bi trebalo darivati ljudima koje volite! Veruje se da ovih 5 stvari donose bedu i nesreću onome kome su poklonjene.

Postoje različiti pokloni za koje se veruje da donose nesreću ili lošu energiju. Zato, na primer, stvari poput oštrih predmeta kao što su nož ili makaze, nisu dobar izbor, ali ni sat kada je reč o ljubavnom odnosu.

Kad krenete u kupovinu darova za voljene, ne zaboravite da postoje stvari za koje se veruje da ne bi trebalo da ih poklanjate, jer privlače negativnu energiju i neuspeh u život onog kome ih poklanjate.

U nastavku saznajte šta ne treba da poklanjate osobi koja vam je draga, a idete u goste:

1. Oštri predmeti

Makaze, noževi i drugi oštri predmeti kao magnet privlače negativnu energiju. Možete ih kupovati sebi, ali kao poklon drugome, ipak ne.

2. Ogledalo

Veruje se da je u ogledalima zarobljena magija i da ih zbog toga ne treba kupovati za poklon. Navodno, poklonjena ogledala donose bedu i nesreću u život onog ko ih dobije.

3. Sat

Prema narodnom verovanju ako se desi da sat stane to može da donese nesreću. Najbolje bi bilo da izbegavate kupovinu ovog poklona, piše Stil.

4. Novčanik

Novčanik možete pokloniti, ali je važno da on ne bide prazan. U tom slučaju, onaj kome darujete će uvek imati problem sa novcem.

5. Posuđe

Ako želite da poklonite nekome šerpu ili šoljice, u svaki sud stavite po jedan novčić. Prazno posuđe donosi siromaštvo.

