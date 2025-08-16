Veruje se da ova stvarčica ima magično dejstvo: Ubacite je u novčanik ili stavite ispod otirača i samo gledajte kako privlači novac i ispunjava želje

Šta se događa kada lovorov list ubacimo u novčanik – magičan ritual za privlačenje novca i obilja.

Naši stari su lovoru pripisivali magične moći, ali opuštajuća i protivupalna svojstva ove biljke potvrđuje i nauka. Više-manje trećinu života provedemo spavajući, ali bitno je da je naš odmor kvalitetan i da nas regeneriše kako bismo se bolje suočili s izazovima dana.

Lovorov list je začinska biljka koja se vekovima koristi u kuhinji, ali i u službi zdravlja kao prirodni lek. U feng šuiju i prema narodnom verovanju, ona ima magično svojstvo – veruje se da može privući novac i ostvarenje želja.

Prema starim verovanjima lovorov list je vid talismana ili amajlije, a verovalo se da ako ga nosite u novčaniku ili stavite ispod otirača na kućnom pragu, privlačite bogatstvo i novac.

Postoji i verovanje da je paljenje lovorovog lista sredstvo za čišćenje energije u domu, kao i za određivanje da li je u kući prisutna pozitivna ili negativna energija.

Još jedan stari ritual jeste pisanje želje na listu lovorovog lista. Verovalo se da za vreme mladog ili punog Meseca na lovorovom listu se napiše želja, a onda se ta liska baci u vatru da izgori. Potrebno je verovati da se želja može ispuniti.

Feng šui, stara kineska tehhnika uređenja doma i privlačenja pozitivne energije, može se primeniti i na novčanik. Veruje se da ukoliko u njemu nosite račune, istrošene kartice, zgužvan novac i nepotebne stvari, onda privlačite lošu energiju i nepovoljnu finansijsku situaciju.

S druge strane, postoje i predmeti koje je poželjno nositi u novčaniku u svakom trenutku, jer se veruje da oni šire pozitivnu energiju i privlače novac.

Sigurno ste negde videli feng šui figuru žabe koja sedi na kovancima i za koju se veruje da privlači novac, ili je možda i vi imate u svojoj kući. Ona se drži u domu najčešće na ulazu ili na radnom stolu, a prema feng šui pravilima možete ovaj feng šui magnet za obilje staviti u novčanik, piše Lovesensa.

