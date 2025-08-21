Veruje se da ovih 8 znakova otkrivaju čeka li vas bogatstvo u budućnosti, ako ih često srećete očekujte hrpu novčanica

Neki znakovi ukazuju na sreću u ljubavi, odnosima ili bogatstvu, drugi govore i o mogućim naporima s kojima ćemo se susresti u životu.

Prema nekim starim verovanjima i feng šui tradiciji, postoje znakovi koji nagoveštaju pristizanje novca u vaš život – od određenih buba u kući do mehurića na površini kafe.

Evo koji su to znaci da vas uskoro čeka novac

1. Stalno viđate broj 8

Taj broj u Kini simbolizuje veliku sreću, to im je najsrećniji broj. Takođe, simbolizuje ravnotežu. Ako ga viđate često oko sebe, moguće je da će vam se finansijska situacija popraviti.

2. Dobili ste nešto na određeni dan

Bilo da se radi o novcu ili nekom poklonu, ako ste ga dobili na prvi dan novog meseca ili u vreme punog meseca, moguće je da će vam novac početi pristizati.

3. U drugom ste stanju ili u blizini trudnice

Prema starom kineskom verovanju, trudnice nose sreću u sebi. Navodno, možete privući bogatstvo u život ako se nalazite blizu trudnice.

4. Razne bube u kući

Posebno ako su smeđe boje, tada prizivaju sreću i blagostanje, naročito skakavci i pauci – tako barem veruju u Trinidadu. Kod Kineza su zrikavci ti koje povezuju sa srećom.

Takođe, u nekim delovima sveta veruju da leptiri tamnih krila donose dobre vesti vezane za karijeru i finansije.

5. Mehurići na kafi

Ljudi koji vide mehuriće na površini kafe mogli bi se nadati pozitivnim promenama u životu. Kanađani veruju da je znak sreće kada mehurić s kafe stavite na kašičicu, a da se ne rasprsne.

6. Posedovanje mnoštva kovanica

Ako metalne novčiće držite u velikoj tegli ili kasici, to privlači novac i blagostanje. Ako kovanice držite u kuhinji, to još više pomaže finansijskoj dobrobiti – prema Fend shui teoriji.

Rusi veruju da bogatstvo privlače vrećice novca skrivene u ormaru ili u kući.

7. Ptičji izmet na telu

U našim krajevima je ovo vrlo poznato – ako se ptica uneredi na vas, odnosno zasipa vas svojim izmetom – to je znak dobre sreće i najava novčanog dobitka u bliskoj budućnosti.

8. Inicijali u paukovoj mreži

Ako pogledate u paukovu mrežu i tamo ugledate formaciju niti koja asocira na vaše inicijale, to je posebna naznaka skorog priliva novca u vaš život.

