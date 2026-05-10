Veštačka inteligencija čini sve da se osećate srećnim, ali stručnjaci tvrde da je to veliki problem za vas

Veštačka inteligencija danas se mnogo koristi u svakodnevnom životu, Ali stručnjaci ističu problem koji se tom prilikom pojavljuje.

Veštačka inteligencija čini da se određeni tip osobe oseća briljantno i srećno. Sasvim ozbiljno, veštačka inteligencija je učinila da se neki ljudi osećaju briljantno, a neki stručnjaci kažu da je to problem.

Prema rečima stručnjaka, ljudi kojima nedostaje samosvesti bivaju prevareni lakoćom i percipiranom važnošću koja okružuje nalet informacija. Nažalost, nedostaje im sposobnost da proseju tu barijeru, takoreći, i da je koriste kao alat umesto štake.

Ljudi kojima nedostaje samosvesti generalno nisu u stanju da razlikuju nivo sopstvenih sposobnosti. To može značiti bilo šta, od preteranog razmišljanja o interakciji koju je druga osoba već zaboravila do verovanja da se zaista može trčati maraton bez treninga za to. Iako na površini možda ne izgleda baš sjajno, nedostatak samosvesti može imati svoje, mada površne, prednosti.

Da li ste ikada čuli izreku da je neznanje blaženstvo? Ovakvi ljudi to savršeno otelotvoruju. Licencirani klinički psiholog dr Džena Budro-Roman rekla je za Parade: „Ljudi koji se bore sa samosvešću imaju poteškoća sa metakognicijom – to jest, sposobnošću da razmišljaju o sopstvenim mislima, osećanjima i unutrašnjim iskustvima“, dodala je, „Umesto da budu usklađeni sa svojim unutrašnjim svetom, oni deluju prvenstveno na površinskim porivima, senzacijama i reakcijama, a da ne razumeju zašto.“

Bez samosvesti, neki ljudi mogu ići toliko daleko da misle da su mnogo veći nego što zapravo jesu ili da su nekako vredniji od prosečne osobe. Njihova upotreba veštačke inteligencije nije nikako izuzetak.

Korišćenje veštačke inteligencije nije uvek korisno

U nedavnoj objavi na TikToku, Kajl Vamvuris, koji prati vesti o veštačkoj inteligenciji, podelio je susret sa kolegom koji mu je poslao 50 dokumenata, svaki dužine 40 stranica, koji su očigledno generisani od strane veštačke inteligencije. Kolega je bio uveren da je izuzetno dobro napisano, dok je Vamvuris bio zaprepašćen koliko su sve informacije bile nepovezane.

Veštačka inteligencija „daje delu ljudi iskustvo kompetentnosti kada to zapravo nisu“. Mnogi ipak ne shvataju kako funkcioniše veruju da su kompetentni na osnovu količine rezultata koju im veštačka inteligencija daje prilikom rešavanja problema.

To ne znači da upotrebu veštačke inteligencije treba izbegavati po svaku cenu. Pismenost u veštačkoj inteligenciji je važna. Tehnologija neće nikuda nestati i svi moramo da razumemo kako da je pravilno koristimo, a da ne postanemo zavisni od nje.

U članku za časopis „The Conversation“, istraživači politike i obrazovanja Danijel S. Šif, Arne Beversdorf i Mari Hornberger razgovarali su o važnosti ovog koncepta pismenosti u veštačkoj inteligenciji, nazivajući ga „skupom kompetencija koje omogućavaju pojedincima da kritički procenjuju tehnologije veštačke inteligencije; efikasno komuniciraju i sarađuju sa veštačkom inteligencijom. Koriste veštačku inteligenciju kao alat onlajn, kod kuće i na radnom mestu“.

Jednostavnije rečeno: naterati ljude da razumeju šta je veštačka inteligencija, kako funkcioniše i da zapamte da veštačka inteligencija nije nepogrešiva. Međutim, mnogi ljudi, poput Vamvurisovog kolege, zaista internalizuju sposobnosti veštačke inteligencije kao da su njihove sopstvene. Kada generiše odgovor, iznenada postaje odraz intelekta korisnika. Jedan od načina na koji se ovo ponašanje pojačava je konsultovanje sa veštačkom inteligencijom za lične probleme.

Konsultovanje veštačke inteligencije kao prijatelja otežava njeno efikasno korišćenje

Nedavna studija koju su sproveli računarski naučnici sa Stanforda otkrila je da su mnogi četbotovi sa veštačkom inteligencijom veoma prijatni. Čak i kada se bave ličnim problemima ljudi. Međutim, manje samosvesni ljudi su bili više privučeni veštačkoj inteligenciji kako bi se hranili utvrđenim uverenjima koja su već imali o nekoj situaciji.

To znači da ljudi kojima nedostaje sposobnost da vide ograničenja u sebi i u veštačkoj inteligenciji imaju veću verovatnoću da nasednu na ulizice i savete koje im ovi četbotovi pružaju.

Osim toga, korišćenje veštačke inteligencije za lične probleme smanjuje verovatnoću da će se korisnici obratiti drugima. Pošto su četbotovi sa veštačkom inteligencijom prijatni, ideje, misli i osećanja osobe se zaglavljuju u ciklusu pojačavanja, bez obzira koliko štetni mogu biti.

Nažalost, to što vam se stalno govori ono što želite da čujete ne poboljšava situaciju. Umesto toga, to pojačava lažnu naraciju, samo pogoršavajući njihov nedostatak samosvesti, zbog nedostatka boljeg izraza. Jednostavno rečeno: Moramo biti samosvesni kada koristimo veštačku inteligenciju.

Iako veštačka inteligencija ima svoje prednosti. Mnogo je bolje za svakoga ko je koristi i za društvo u celini da joj pristupe skromno. Samo zato što veštačka inteligencija može da generiše dugačak odgovor ne znači da taj odgovor sadrži bilo kakvu vrednu supstancu. Svakako ne bi trebalo da podstakne osećaj briljantnosti.

U stvari, biti briljantan zapravo podrazumeva mnogo toga što veštačka inteligencija ne može: biti vešt, jedinstveno pronicljiv i razmišljati van okvira, da nabrojimo samo neke.

Ako vas veštačka inteligencija čini da se osećate briljantno, verovatno je vreme da napravite pauzu od nje na neko vreme.

