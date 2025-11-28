Saznajte koje selo u Srbiji nosi titulu najboljeg za život. Priroda, tradicija i kvalitet života čine ga posebnim mestom.

Selo je oduvek bilo izvor identiteta, tradicije u srpskom narodu

Pored svih pitanja koje gotovo svakodnevno pitamo veštačku inteligenciju, zaboravili smo jedno od najvažnijih. Koje mesto u Srbiji ocenjuje kao najbolje za život. Prvo konkretno koje je Chat GPT navela je – Laćarak.

„Jedno od najvećih sela u Srbiji (gotovo je postalo urbani centar, što mu se ne može osporiti), ali je zadržalo seoski karakter. Imaju razvijenu infrastrukturu i dobar saobraćajni položaj – navodi veštačka inteligencija.

Šta ga čini posebnim i najboljim?

Ono što ga čini posebnim jeste kombinacija prirodnih lepota, bogate tradicije i mirnog načina života. Iako se mnogi gradovi i sela mogu pohvaliti sličnim kvalitetima, ovom mestu se ne može osporiti autentičnost i sklad sa prirodom.

Laćarak je prigradsko naselje u Sremu, u sastavu Grada Sremske Mitrovice, i široko je poznato kao jedno od najvećih, ako ne i najveće selo u Srbiji. Sa blizu 10.000 stanovnika (prema novijim procenama, blizu 9.300 prema popisu iz 2022.), Laćarak je po broju stanovnika veći od mnogih opština i opštinskih centara u zemlji.

– Ako tražite autentičan seoski mir, ali se ne odričete asfalta, škole i brze veze sa gradom, put vas neizbežno vodi u Laćarak – tvrdi AI.

Blizina grada

Laćarak se nalazi na samo pet kilometara od Sremske Mitrovice, a ključna prednost leži u njegovoj strateškoj pozicioniranosti. Stanovnici ovde ne moraju da biraju između seoske idile i gradskih potrepština.

„Imamo sve što nam je neophodno: i Dom zdravlja, i apoteke, i lepo uređenu Osnovnu školu ‘Triva Vitasović Lebarnik’, čak i savremenu predškolsku ustanovu za naše najmlađe,“ kaže Vesna Skakun iz Mesne zajednice, ističući da je to ključno za opstanak mladih porodica.

„A ako nekom zatreba nešto u Mitrovici? Skoknu biciklom za petnaest minuta ili se provozaju autobusom koji ide na svakih pola sata“, kaže ona, a prenosi telegraf.rs.

Blizina auto-puta Beograd-Šid i železničke pruge omogućava meštanima, posebno onima koji rade u Novom Sadu ili Beogradu, da se svakodnevno vraćaju u svoj mir.

Selo sa pet kilometara dugačkom ulicom

Sam Laćarak ne liči na tipično, zaboravljeno srpsko selo. Njegove ulice su sređene, a nedavno je završena rekonstrukcija glavnog, gotovo pet kilometara dugog šora, pretvarajući ga u modernu saobraćajnicu, čime su meštani dobili bezbedniji i uređeniji prostor.

Snažan identitet

Osim modernizacije, selo je zadržalo i svoj snažan kulturni identitet. Kroz brojna udruženja, poput vrednih žena iz „Đurđevka“, aktivno se neguju sremska tradicija i folklor. Dom kulture je žarište dešavanja, a manifestacije kao što su Fijakerijada i Etno fest su tačke okupljanja celog Srema.

Ekonomski, Laćarak je oslonjen na plodnu sremsku zemlju. Prostrani atar svedoči o snažnoj poljoprivrednoj proizvodnji, što garantuje snabdevanje domaćom i zdravom hranom.

