Vi ste genije ako uspete da rešite ovu matematičku zagonetku za 6 sekundi

Matematička slagalica je vrsta mozgalice koja testira kritičko razmišljanje i veštine rešavanja problema kod čitaoca izazivajući ga da reši problem. Ovi izazovi imaju potencijal da povećaju inteligenciju i poboljšaju koncentraciju.

Izazov mozgalice uglavnom uključuje rešavanje slagalice, dešifrovanje koda, pronalaženje skrivenog predmeta ili greške ili otkrivanje greške na slici. Često vežbanje ovih aktivnosti poboljšava sposobnost rešavanja problema i daje mozgu efikasan mentalni trening.

Da li imate visok koeficijent inteligencije?

Hajde da proverimo!

Na ovoj slici koja je objavljena iznad, prikazana je matematička slagalica gde poslednji korak predstavlja nedostajuću vrednost, a izazov za čitaoce je da pronađu nedostajuću vrednost za 6 sekundi.

Možete li rešiti ovu mozgalicu za 6 sekundi?

Vaše vreme počinje sada!

Stručnjaci sugerišu da ljudi koji mogu da reše ovakve mozgalice imaju odlične logičke i analitičke veštine. Redovno vežbanje ovakvih mozgalica izoštrava kognitivne sposobnosti i veštine rešavanja problema, čime se sprečava kognitivni pad u starijoj dobi.

Da li ste uspeli da rešite zagonetku?

Ponovo pogledajte sliku i pokušajte da identifikujete obrazac za pronalaženje nedostajuće vrednosti.

Vreme ističe.

Požurite.

Ostalo je poslednjih nekoliko sekundi…

I…

Vreme je isteklo!

Koliko vas je uspešno rešilo matematičku zagonetku?

Čestitamo izuzetno briljantnim čitaocima koji su rešili matematičku zagonetku.

Ostali koji nisu mogli da pronađu nedostajuću vrednost mogu pogledati rešenje dato ispod.

Odgovor:

Rešenje ove matematičke slagalice je sledeće:

32 + 36 = 14

Broj 14 se izračunava na sledeći način:

3 + 2 = 5

3 + 6 = 9

Dakle, 5 + 9 = 14

Slično, poslednja jednačina se može sabrati i nedostajuća vrednost će biti

19 + 57 = ??

1 + 9 = 10

5 + 7 = 12

Dakle,

10 + 12 = 22

