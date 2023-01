Vi ste njegova partnerka, a ne majka: 5 znakova da se u braku ili vezi ponašate kao roditelj

Želja da se brinete o drugoj polovini je sasvim prirodna, ali tanka je linija između brige o partneru i onoga što može delovati kao briga o detetu.

Stoga vam donosimo pet znakova koji ukazuju da se u vezi više ponašate kao roditelj, a manje kao partner.

1. Rasprava bez rešenja

Svađe su sastavni deo svake veze, ali je važno da ih uspešno rešite. Ako završe neuspešno, osetićete samo bes. Setite se samo kakve su bile vaše svađe sa roditeljima kada ste bili deca. Svađe sa partnerom treba da budu upravo suprotne jer su vaše uloge jednake.

2. Čišćenje za partnerom

Zaista nema smisla ići partnerovim stopama i čistiti za njim. Bilo da su u pitanju mrvice hrane ili gomile odeće na podu, vaš partner treba da bude svestan da je on taj koji treba da počisti za sobom. Za srećniji odnos dovoljno je podjednako podeliti kućne poslove.

3. Stalno prigovaranje

Niko ne voli da se non-stop žali, pogotovo ne osoba koja to stalno mora da sluša. Možda se čini da je to jedini način da dođete do partnera koji se ponaša kao dete, ali konstruktivan razgovor između dvoje odraslih je vrlo moguć ako se oboje potrudite.

4. Kontrolisanje

Kad se zaljubimo, čini se da je ceo svet naš i želimo da sa voljenom osobom provodimo što više vremena zajedno. Ali, da bi veza opstala, i vi i partner bi trebalo da imate vreme za sebe, za viđanje sa prijateljima, za bavljenje hobijima…

Kad osetite potrebu da budete prisutni u svakom trenutku života vašeg partnera i da kontrolišete šta on radi dok nije sa vama, setite se da to može da razori vezu. Ako ste skloni tome da kontrolišete svaki aspekt veze jer nemate poverenja u svoga partnera, onda nastaje problem.

5. Opravdavanje

Svaka žena želi da voljenog muškarca vidi u najboljem svetlu i da pred drugima brani odluke koje je doneo. Ali, ako imate konstantnu potrebu da branite partnera i njegove postupke, u jednom trenutku ćete se sigurno osećati loše.

Nemojte biti prema njemu majčinski nastrojeni – recite mu ono što vam se ne dopada u njegovom ponašanju i podstaknite ga da prihvati odgovornost.

