Viralna optička iluzija: Samo 1 od 100 ljudi može da vidi broj sakriven na ovoj slici

Optičke iluzije oduvek privlače pažnju jer testiraju našu percepciju i otkrivaju koliko je naš mozak spreman da „popuni praznine“ koje oči ne vide jasno. Jedna od najnovijih vizuelnih zagonetki izazvala je veliku pažnju jer krije broj koji nije lako uočiti na prvi pogled.

Na slici se nalazi crno bela ilustracija sastavljena od kontrastnih linija i oblika koji stvaraju cik-cak šaru. Upravo ta složenost otežava mozgu da odmah prepozna broj, pa mnogi ljudi vide samo haotičan uzorak.

Ovakvi testovi pokazuju koliko naš mozak zavisi od kontrasta, svetla i obrasca da bi prepoznao oblike. Ljudi sa oštrijim perifernim vidom ili boljom sposobnošću fokusiranja često brže pronalaze skriveni broj.

Iako se mnogi muče da ga pronađu, broj koji se krije u iluziji je 603. On je uvučen u pozadinu tako da se stapa sa linijama, pa ga je moguće uočiti tek kada se dovoljno skoncentrišete ili malo udaljite od ekrana.

Optičke iluzije nisu samo zabava – one nam otkrivaju koliko je složen proces percepcije i kako mozak obrađuje vizuelne informacije.

Ako ste brzo pronašli broj koji se krije među crno belim linijama, vaš mozak se odlično snalazi u „filtriranju“ vizuelnog šuma. Ukoliko ste se namučili ili niste uspeli da pronađete traženi broj, ne brinite – uz redovnu vežbu i rešavanje zagonetki, iluzija i mozgalica, programiraćete svoj mozak da brzo savlada sve prepreke i uoči sakrivene oblike i znakove.

