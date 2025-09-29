Više ne pomeraju satove: Ove zemlje ukinule su zimsko i letnje računanje vremena

Mnoge države širom sveta već su ukinule prelazak sa letnjeg na zimsko računanje vremena, dok Evropa i dalje primenjuje ovu praksu; samo oko 70 zemalja i dalje koristi letnje računanje vremena, dok većina ostaje na standardnom vremenu.

Koje zemlje su prestale da pomeraju sat

Među državama koje su ukinule sezonsko pomeranje sata su Rusija, koja od 2014. koristi trajno „zimsko“ vreme, i Turska, koja je 2016. zadržala trajno letnje vreme. Takođe su prestali sa promenama vremena Urugvaj, Azerbejdžan, Iran, Jordan, Sirija, Namibija i veći deo Meksika, dok su Brazil, Kina, Indija i Japan ostali pri jednoj vremenskoj zoni i bez sezonskih promena. Južna Koreja i delovi Australije takođe ne primenjuju prelazak na letnje računanje vremena.

Rasprava u Evropi i istorija promene vremena

U Evropskoj uniji tokom poslednjih godina vođena je rasprava o ukidanju sezone pomeranja sata, ali ta promena još nije sprovedena. Letnje računanje vremena u Evropi uvedeno je 1973. godine kao mera za uštedu energije nakon naftne krize, a praksa se u različitim oblicima pojavljivala i ranije tokom 20. veka.

Kada počinje zimsko računanje vremena u 2025.

Zimsko računanje vremena u Evropi počinje poslednje nedelje oktobra — u 2025. to je 26. oktobar, kada se kazaljke pomeraju jedan sat unazad, sa 3:00 na 2:00 sata

