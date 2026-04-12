Više od praznika: Zašto je Vaskrs srce naše nade?

Slaviti Vaskrs znači odbaciti stare greške, ogorčenost i strahove. To je trenutak kada se podsećamo da uvek postoji šansa za preobražaj.

Vaskrs nije samo datum u kalendaru. On je kucavica hrišćanske vere i najsnažniji simbol nade koji je čovečanstvo ikada upoznalo. Na ovaj dan slavimo Isusovo vaskrsenje, događaj koji je zauvek promenio tok istorije i smisao ljudskog postojanja.

Ali, zašto je Vaskrs toliko poseban?

Pobeda nad smrću

U srži Vaskrsa leži trijumf života. Isusovim povratkom iz mrtvih, zid koji je delio čoveka od večnosti je srušen. Kako nas uči vera, vaskrsenje je dokaz da smrt nije krajnja tačka, već samo prag. To je pobeda svetlosti nad tamom, kojom je Isus „smrću smrt uništio“, darujući svakome od nas nadu u novi početak.

Vaskrs je temelj vere i smisla

Bez vaskrsenja, hrišćanstvo bi bilo samo skup mudrih pouka. Ono je potvrda da je žrtva na Golgoti prihvaćena i da ljubav ima moć da pobedi sve zakone prirode. Ono daje snagu vernicima da kroz životne nedaće koračaju hrabro, znajući da poslednju reč nema patnja, već radost.

Vaskrs – poziv na unutrašnju promenu

Slaviti Vaskrs znači i sami vaskrsnuti – odbaciti stare greške, ogorčenost i strahove. To je trenutak kada se podsećamo da uvek postoji šansa za preobražaj. Svako crveno jaje koje razmenimo simbol je te nove snage i neuništive životne energije.

Neka nas Vaskrs podseti da je ljubav jača od svega i da, bez obzira na to koliko „grobova“ u vidu problema nosimo u sebi, uvek dolazi treći dan – dan buđenja, radosti i večnog života.

Hristos vaskrse!

