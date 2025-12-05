Visina utiče i na zdravlje – šta se zaista dešava u vašem telu ako ste viši od proseka

Saznajte kako visina menja rizike za srce, vene, nerve, pa čak i kosti.

Visina može imati jači uticaj na zdravlje nego što ste mislili – i to ne na način o kojem se često priča. Već nekoliko velikih studija pokazuje da to da li ste viši ili niži od proseka može da menja verovatnoću raznih bolesti.

Zašto visina ima smisla kao faktor zdravlja

Visina je često povezivana sa genetikom i uslovima u kojima ste rasli. Ispostavilo se da visina može biti više od puke statističke vrednosti. Ona može biti pokazatelj predispozicija za određene bolesti.

Najnovija genetika-bazirana istraživanja ukazuju da visina (tj. genetski predviđena visina) može biti faktor rizika ili zaštite — u zavisnosti od tipa bolesti.

Biti visok – manji rizik od srčanih bolesti

Iako “biti visok” zvuči kao bonus za svakoga, istraživanja pokazuju da visoki ljudi imaju manji rizik od nekih od najčešćih bolesti današnjice:

Viša visina je u studijama bila povezana sa nižim rizikom od koronarnih bolesti srca, povišenog krvnog pritiska i povišenog holesterola.

Takođe, viši ljudi imaju manju šansu da obole od dijabetesa tip 2 i nekih metaboličkih problema. Ovo je zahvaljujući boljoj osetljivosti na insulin i zdravijem metabolizmu masti.

Zaključak je jasan: visina može doneti određenu zaštitu za srce i krvne sudove — u poređenju sa osobama prosečne ili niže visine.

Ali — visina može doneti i neočekivane rizike

Na drugoj strani medalje, visoki ljudi su izloženi većem riziku od bolesti i problema koji se tiču vena, nerava, kostiju i nekih hroničnih stanja. Evo na šta je posebno važno obratiti pažnju:

Problemi sa venama i cirkulacijom — viši ljudi su češće skloni proširenim venama, venskoj trombozi, tromboemboliji.

— viši ljudi su češće skloni proširenim venama, venskoj trombozi, tromboemboliji. Oštećenja nerava (periferna neuropatija) i loša cirkulacija u ekstremitetima — što može da znači trnjenje, slabiju cirkulaciju u nogama, veću šansu za hronične leg–ili stopalke rane i infekcije.

— što može da znači trnjenje, slabiju cirkulaciju u nogama, veću šansu za hronične leg–ili stopalke rane i infekcije. Veći rizik od određenih vrsta raka — nekim istraživanjima visina je povezana sa povećanim rizikom od raka (uključujući i neke česte tipove).

— nekim istraživanjima visina je povezana sa povećanim rizikom od raka (uključujući i neke česte tipove). Veća opterećenost kostiju i zglobova — kod vrlo visokih ljudi povećano je opterećenje na kičmu, kukove, kolena, što može da doprinese problemima sa kičmom, zglobovima, kičmenim pritiscima ili lomovima (npr. kukova).

Dakle — visina može da nosi sasvim razne implikacije na zdravlje. Ne postoji univerzalno “bolje” stanje: sve zavisi šta je za vas prioritet.

Kako da pametno “upravljate” visinom i smanjite rizike

Ako ste višeg rasta od proseka, evo šta bi bilo pametno da imate na umu:

Fokusirajte se na aktivnost koja jača cirkulaciju – redovne šetnje, vežbe nogu i zglobova, istezanje. To pomaže da vene i nerve održite jakim.

Obratite pažnju na prevenciju problema sa venama i cirkulacijom – ne sedite dugo, podižite noge kad možete, pazite na težinu tela.

Vodite računa o ispitima i kontrolama – redovni pregledi, naročito ako imate porodične faktore rizika za vene, rak, neuropatije.

Brinite o zglobovima i kičmi – pravilno držanje, ergonomski nameštaj, razumno opterećenje zglobova mogu pomoći da se smanji rizik od problema sa kostima

Ako ste niži ili prosečne visine — i vi imate svoj “profil” prednosti i mana, sve do aspekata metabolizma i srčanog zdravlja. Bitno je da se fokusirate na zdrav stil života, bez obzira na visinu.

Šta ovo znači za Vas

Visina nije samo “fizička karakteristika” – ona je jedan od faktora koji utiču na to na šta treba da obratite pažnju u zdravlju. Ako ste viši, bolje je da preventivno gledate vene, nerve i zdravlje zglobova. Ako ste niži — možda su srce i metabolizam vaša prednost. Međutim, to ne znači da ste pošteđeni. Sve zavisi i od drugih faktora. Na primer, ishrana, navike i genetika igraju važnu ulogu.

Na kraju, najvažnije je da prihvatite svoju visinu. Takođe, „slušajte svoje telo“. Ne zanemarujte redovne kontrole i zdrav stil života.

