Vladeta Jerotić je imao surov test za prijatelje: Samo jedna stvar otkriva ko vas laže pravo u lice

Test za prijatelje koji je smislio Vladeta Jerotić je brutalno iskren - jedna rečenica vam otkriva ko vas laže pravo u lice.

Zamislite da večeras pozovete tri osobe koje smatrate najbližima i kažete im jednu neprijatnu istinu o sebi. Ono što ćete dobiti nazad biće brutalno jasno, jer dva odgovora će vas zaboleti, a treći će vam otvoriti oči zauvek. Akademik Vladeta Jerotić je ostavio jednostavan test za prijatelje koji ne traži ni vremena ni truda, samo malo hrabrosti da pogledate stvari onakve kakve jesu.

Zašto je Jerotićev test za prijatelje i danas tako tačan

Malo je ljudi kod nas koji su tako duboko zagrebali u ljudsku prirodu kao Jerotić. Nije pričao filozofiju za predavaonice. Govorio je o sujeti, povređenosti i ljubavi, o onim istinama od kojih bežimo jer nas teraju da se pogledamo bez izgovora.

Posebno je naglašavao iskrenost među bliskima.

Većina nas traži nekoga ko će klimati glavom i tešiti. Ali pravi problem počinje kada prijatelj kaže nešto što ne želimo da čujemo.

Jerotić je govorio:

„Tražite ljude koji će vas pravedno kritikovati i koji će vam reći nešto što će vas trgnuti i vi ćete reći: Hvala, u pravu si, gledaću kako da se popravim“.

Pravi prijatelj rizikuje da vas izgubi zbog istine

Jerotić je verovao da se karakter čoveka najbolje vidi po tome kako prima kritiku. Ako vas neko stvarno voli, usudiće se da vam kaže kada niste bili fer ili kada ste pogrešili.

Ali isto tako, prava istina se vidi u vašoj reakciji na te reči.

„Prijatelj ti je onaj koji ti kaže: Šta ti je bilo juče da si ono rekao? Ovaj prijatelj malo razmisli, pa kaže: U pravu si, dragi moj, hvala ti beskrajno. A ako je samo bio lažni prijatelj, reći će: I ti meni to da kažeš, ti više nisi moj prijatelj„, glasi njegov čuveni opis.

Tu je suština. Ego često uništi odnose pre nego sama istina. Mnogi traže lojalnost, ali samo dok ne podrazumeva iskrenost.

Tri signala koji u sekundi razotkriju lažne prijatelje

Ako se pitate kako da primenite ovu provera prijateljstva u praksi, obratite pažnju na tri stvari posle iskrenog razgovora:

Tišina od nekoliko dana bez objašnjenja, a zatim hladan ton kao da ništa nije bilo

bez objašnjenja, a zatim hladan ton kao da ništa nije bilo Brzo prebacivanje teme na vaše stare greške, samo da bi se odbranili

Pričanje trećim ljudima o tome šta ste rekli, umesto direktnog razgovora sa vama

Iskreni prijatelji rade obrnuto. Pozovu vas sutradan, kažu da su razmislili i nastavljaju odnos kao da je ništa nije ni bilo, jer za njih taj razgovor nije pretnja nego dokaz bliskosti.

Od neprijatelja se nekad nauči više nego od pravih prijatelja

Jedna od najpoznatijih Jerotićevih misli bila je da čovek više nauči od protivnika nego od onih koji ga stalno hvale. Ne zato što su neprijatelji dobronamerni, već zato što njihove reči teraju na preispitivanje.

„Od neprijatelja učimo, a ne od prijatelja“.

Ljudi često odbijaju svaku kritiku jer je doživljavaju kao napad, a ne kao priliku da nešto razumeju o sebi.

Kako da budete onaj prijatelj kakvog i sami tražite

Test radi u oba smera. Pre nego što se naljutite što vam niko ne kaže istinu, zapitajte se da li je vi sami umete da kažete bez sarkazma i bez želje da povredite.

Razlika između iskrene reči i pakosne primedbe je tanka, a osećaju je svi.

U vremenu kada se prijateljstva svode na lajkove i izbegavanje neprijatnih razgovora, Jerotićeve reči zvuče surovo. Baš zato je njegov test za prijatelje i dalje najtačniji način da vidite ko je tu kada je teško, a ko samo dok je sve lako.

