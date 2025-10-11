„Ne postoji roditelj koji jednako voli svu decu“ – Ovako je Vladeta Jerotić razbio zablude majki i očeva

Vladeta Jerotić je tvrdio da roditelji ne vole svu decu jednako. Njegova misao razbija zablude i otvara prostor za iskrenije odnose u porodici.

U društvu koje idealizuje roditeljstvo, Vladeta Jerotić je imao hrabrosti da kaže ono što mnogi osećaju, ali ne priznaju: „Ne postoji roditelj koji jednako voli svu decu.“ Ova rečenica nije optužba, već poziv na iskrenost – prema sebi, prema deci, prema porodici.

Ljubav nije matematika

Jerotić je govorio da roditeljska ljubav nije ravnomerna, jer svako dete nosi drugačiju energiju, karakter, ranjivost. Neki roditelji se više povežu sa detetom koje im liči – fizički, psihički, čak i temperamentno. To ne znači da drugo dete nije voljeno – već da je emocionalna povezanost složenija nego što se prikazuje.

Psihologija roditeljstva

Kroz decenije rada kao psihijatar i psihoterapeut, Jerotić je isticao da:

favoritizam postoji, ali često nesvesno

majke i očevi ne vole decu „po pravilu“, već po osećaju

iskrenost u porodici počinje priznavanjem tih nijansi

Roditeljstvo nije savršenstvo – ono je proces učenja, prilagođavanja i suočavanja sa sopstvenim emocijama.

Poruka roditeljima

Ako ste roditelj, ne morate da se borite za „ravnotežu“. Važno je da svakom detetu pružite ono što mu treba, čak i ako to znači da ljubav izgleda drugačije. Jerotić nas uči da iskrenost leči više nego iluzija jednakosti.

Vladeta Jerotić nije želeo da ruši ideale – već da nas približi stvarnosti. Roditeljska ljubav je duboka, ali nije uvek simetrična. I to je u redu. Jer prava ljubav ne meri se količinom – već prisustvom, pažnjom i razumevanjem.

