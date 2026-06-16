Vladeta Jerotić: Jedna reč otkriva da li vam je neko iskren prijatelj ili samo licemer

Vladeta Jerotić je imao genijalan test za prijateljstvo. Jedna reč otkriva sve: ko je iskren, a ko vas samo gleda sa strane.

Vladeta Jerotić je voleo da kaže da pravog prijatelja prepoznate po jednoj reči, a ta reč je „zajedno“. To je najjednostavniji test za prijateljstvo koji postoji, i upravo zato deluje neprijatno tačno.

Niko vam neće reći da je licemer. Ali ono što kaže kada vama krene nizbrdo, oda ga za pet sekundi.

Zašto baš reč „zajedno“ odvaja iskrenog čoveka od ostalih

Razmislite o trenutku kada ste poslednji put imali ozbiljan problem. Pravi prijatelj tada kaže „rešićemo to“ ili „idemo zajedno kod lekara“. Onaj drugi kaže „javi mi kako se završilo“. Ista situacija, dve rečenice, ceo karakter na dlanu.

Jerotić, koji je decenijama radio kao psihijatar i pisao o ljudskoj duši, tvrdio je da se čovek najjasnije vidi u tuđoj nesreći, ne u tuđoj radosti.

Provera prijateljstva koja boli, ali ne laže

Na svadbi, slavi i rođendanu okupe se i oni koji vas vole i oni koji vole sofru i besplatnu večeru. Tek kada izgubite posao, prođete kroz razvod ili završite u bolnici, sto na hodniku vaše sale obično ostane prazan. Tada se broji ko je zaista tu.

Suprotno popularnoj priči, problem nije u tome što vas neko izda u velikoj stvari. Izdaja u velikom je retka. Mnogo češće vas tiho napuste u sitnicama.

Ne jave se nedeljama. Saznaju vest pa ćute. Pojave se tek kada im opet zatrebate, sa osmehom kao da se ništa nije desilo.

Kako da sami sprovedete ovaj test za prijateljstvo

Probajte jednu stvar ove nedelje. Podelite sa nekim malu lošu vest, ne katastrofu, samo nešto neprijatno. Pratite prvu reakciju, ne drugu i treću uglačanu. Iskren prijatelj okrene se ka vama.

Licemer okrene razgovor ka sebi. „E, i meni se desilo gore“ često znači da vaša muka njemu smeta.

Obratite pažnju i na ono čega nema. Pravo prijateljstvo se čuje u pitanjima posle prvog odgovora. „A kako si ti sad sa tim?“ vredi više od deset lajkova na vašoj slici sa mora.

Licemer staje na prvoj učtivoj rečenici, jer ga ustvari ne zanima.

Šta uraditi sa licemerom kad ga prepoznate

Ne morate da pravite scenu. Jerotić nije učio mržnji, učio je trezvenosti. Spustite očekivanja na realnu meru i prestanite da takvoj osobi poveravate ono što vas zaista boli.

Ostavite je u krugu poznanika, ne u krugu prijatelja. Razlika između te dve reči je ceo vaš mir.

Najveći promašaj u životu ne prave neprijatelji. Prave ga ljudi koje smo svrstali među prijatelje, a oni tu nikada nisu ni bili.

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