Vojnička tehnika uspavljuje za samo 2 minuta, bolje od bilo koje tablete!

Rezultati se ne pojavljuju preko noći, ali ako vežbate, vojnička tehnika uspavljivanja obezbediće vam da za 2 minuta zaspite kao beba.

Rešenje za nesanicu koje je nastalo među vojnicima. Vojnička tehnika pomoći će vam da zaspite za samo 2 minuta.

U užurbanosti današnjice, kada stalno žurimo i jurimo, premetanje po krevetu dok se sati vuku postalo je svakodnevnica. Rešenje za nesanicu možda ne leži u tabletama ili skupim uređajima, već u jednostavnoj tehnici razvijenoj u ekstremnim vojnim uslovima, koja vam omogućava da zaspite gde god da se nalazite.

Kako je nastao trik?

U najtežim situacijama, gde je brz i kvalitetan san pitanje opstanka, vojska je razvila metodu koja kombinuje kontrolisano opuštanje tela i fokusiranje uma. Vojnička tehnika ne zahteva nikakvu opremu niti prethodno znanje – dovoljno je samo nekoliko minuta pažljive prakse.

Prvi korak: disanje

Počnite sa dubokim, sporim i ravnomernim udasima. Usredsredite se na svaki dah kako biste usporili srčani ritam i opustili mišiće. Kada telo oseti miru disanja, um će se postepeno smiriti i pripremiti za san.

Drugi korak: opuštanje lica

Čak i kad ne osećate napetost, vaše lice često drži stres. Zatvorite oči, opustite čelo, omekšajte oblast oko očiju, otpustite vilicu i spustite jezik sa neba u ustima. Ovaj potez oslobađa tenziju i doprinosi celokupnom osećaju opuštenosti.

Treći korak: opuštanje ramena i ruku

Neka ramena padaju potpuno opuštena, a ruke slobodno leže uz telo ili lagano na stomaku. Cilj je da osetite težinu udova kako tonu u dušek – to pojačava osećaj “delegiranja” telesne težine i ubrzava proces uspavljivanja.

Četvrti korak: vizualizacija

Kada je telo u potpunosti rasterećeno, usmerite um na mirnu sliku. Zamislite da ležite u čamcu na tihoj vodi pod vedrim plavim nebom. Ako to ne pomaže, pređite na scenu viseće mreže u potpunom mraku. Pustite misli da nežno otplove, a ako počnu da lutaju, vraćajte ih mantrom “opusti se, opusti se…”.

Zašto je upornost ključna

Rezultati se ne pojavljuju preko noći – potrebno je najmanje šest nedelja svakodnevne prakse da telo i um uspostave novu rutinu. Oni koji istraju često svedoče da je spavanje za dve minute postalo stvarnost i promenilo im kvalitet života.

