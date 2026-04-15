Vojnički trik za brzo uspavljivanje, pomoći će da zaspite za samo 120 sekundi, provereno uspeva

Ako vas muči nesanica i problemi sa uspavljivanje, vežbajte vojnički trik. Ova metoda će vas uspavati za 2 minuta.

Ako imate problema sa spavanjem isprobajte vojnički trik koji može da vam pomogne da brzo zaspite.

Vojnicima strog ritam života daje vrlo ograničeno vreme za spavanje, ponekad i na vrlo neudobnim mestima i u vrlo napetim situacijama, pa ima smisla što je razvijena posebna metoda koja im pomaže da što pre padnu u san.

Metoda koja pojedincima pomaže da zaspu u roku od samo 120 sekundi, navodno je osmišljena za američke vojne pilote. Njeno usavršavanje može potrajati šest nedelja, ali kad to učinite, uspavljivaće vas čak i s vrlo glasnim zvukovima u pozadini ili nakon jake doze kofeina, piše portal Dnevna doza lepog.

Evo kako izvesti vojnički trik brzog uspavljivanja:

Korak 1: Započnite s opuštanjem mišića lica, uključujući mišiće u ustima.

Korak 2: Spustite ramena i opustite ruke da padaju pored tela, oslobodite napetost na tim područjima.

Korak 3: Opustite grudi dok duboko izdišete.

Korak 4: Opustite donji deo tela – bedra, noge i listove.

Korak 5: Ispraznite svoj um tokom 10 sekundi – razbistrite ga odlaskom na svoje „srećno mesto” ili zamislite nešto opuštajuće. Ako to ne možete da učinite, možete uzastopno u sebi da izgovorite reči: „Nemoj da misliš“.

Korak 6: To je to. Trebalo bi da ste već zadremali, ali nastavite tako dok ne zaspite.

U ovom poduhvatu vizualizacija srećnog mesta, mesta na kojem se osećate smireno i bezbedno, može vam pomoći u upravljanju mislima koje vas uznemiruju i ne daju da zaspite, a čak je utvrđeno da ima pozitivne rezultate za one s nesanicom.

U kombinaciji s pažljivim disanjem i opuštanjem mišića, navodno deluje i ako pokušavate da zaspite sedeći. Ipak, ako imate poremećaj poput anksioznosti ili poremećaja pažnje, verovatno će ići teže…

