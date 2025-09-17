Vozač u Rusiji snimio staricu na semaforu kako prosi: Nije mogao da veruje da će u jednom trenutku uraditi ovo

Mladić je slučajno tokom jednog kišnog popodneva snimio staricu kako na mokrom asfaltu prosi na semaforu negde u Rusiji. Dok je šetala od auta do auta i skupljala novac u plastičnu čašu, činilo se da nema ništa neobično i da neće mnogo dobiti od nervoznih vozača.

Ipak, jedan vozač otvorio je prozor i starici stavio sitniš u čaši. Umesto zahvalnosti, starica je iznenadila i snimatelja i vozača.

Videvši da je u čaši samo sitan novac, pružila je ruku i „vratila“ ponuđeni novac direktno vozaču u krilo.

Pogledajte video i uverite se zašto je ovaj čin toliko neobičan!

