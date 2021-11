Vređali je zbog debljine pa je uložila 30.000 funti – sad joj svi gledaju samo u grudi

Džezmin Dej godinama je slušala uvrede na račun svog izgleda pa je 2017. godine odlučila da nešto mora da preduzme. Ova 28-godišnjakinja iz Velike Britanije počela je redovno da vežba, promenila je ishranu i prilično smanjila količinu slatkiša.

Uz to je potrošila 30.000 funti kako bi izgled dovela do savršenstva i posebno naglasila grudi.

– Radila sam u kancelariji od devet do pet kao računovođa, ali stalno sam se borila s depresijom zbog svoje težine. To je išlo do te mere da više nisam videla smisao svog postojanja. I tako sam počela da menjam svoj život. Otkrila sam da mi je strast dizanje tegova – prisetila se.

Za tri godine je izgubila 27 kilograma nagomilanih masnih naslaga i dobila oko 9 kilograma mišića. Uz to je platila povećanje grudi, podizanje zadnjice, a posetila je i stomatologa koji joj je napravio savršene zube.

– Trenutno sam prilično zadovoljna svojim izgledom i zaista sam zavolela svoje telo – dodala je, a prenosi The Sun.

