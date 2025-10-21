Vreme se menja: Žene sada samo žele skup verenički prsten a ne romantičnu prosidbu

Hoće samo prsten i ništa više?

Na društvenim mrežama kod često možete pročitati komentare zaprošenih devojaka kako su bile razočarane kada su proverile cenu vereničkog prstena i shvatile koliko je jeftin.

Oko ove teme nastala je velika rasprava, piše mondo.rs

U jednoj australijskoj anketi intervjuisali su devojke koje su istakle da žele verenički prsten u vrednosti od čak 7000 eura. Njihovi partneri tvrdili da je 2000 eura sasvim dovoljno.

A da li ste znali da veridba i prosidba nisu isto?

Prema anketi, koju je sproveo Mondo.rs, naše devojke su ipak skromnije, pa tako skoro 45% anketiranih devojaka kaže da cena prstena ne igra bitnu ulogu, već način na koji će biti zaprošene.

Koja je po vama, razumna cena za verenički prsten?

