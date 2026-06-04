Ova poza nije zahtevna, a garantuje vrhunski orgazam: Žene je obožavaju

Želite da doživite vrhunski orgazam bez akrobacija u krevetu? Ova poza menja sve - probajte večeras i uživajte!

Jastuk od petnaest centimetara ispod kukova radi više za vrhunski orgazam nego sat vremena doggy stila uz leđa koja gore. Zvuči preterano, ali parovi koji su probali pozu zvanu ležeći policajac retko se vraćaju na klasičnu varijantu kada su umorni posle dugog radnog dana.

Najveći problem nije nedostatak želje, već poza koja troši energiju umesto da je gradi. Klečanje, ruke koje drhte, leđa koja se ukoče na pola puta. A trik je banalno jednostavan.

Zašto ova poza donosi vrhunski orgazam bez napora

Velikom broju žena teško je da dožive vrhunac samo kroz penetraciju. To nije mit, nego anatomija. Ugao prodiranja direktno određuje koliko se stimuliše prednji zid vagine i G tačka, a ležeći policajac taj ugao postavlja gotovo idealno.

Karlica blago podignuta ka gore znači da svaki pokret ide tačno tamo gde treba. Nije slučajno što je britanski „The Sun“ pre par godina pisao da je ovo jedna od najpotcenjenijih poza za ženski užitak.

Šta je tačno ležeći policajac

Ležeći policajac je pojednostavljena verzija doggy stila u kojoj žena leži potrbuške, sa čvrstim jastukom ispod bokova, dok partner ulazi odostrag. Uzdignuta karlica pravi malu „grbinu“ koja podseća na onaj saobraćajni znak na asfaltu, pa otud i ime.

Žena ruke spušta opušteno ispod glave ili pored tela. Partner kleči ili leži iza, sa nogama između njenih. Tempo se drži spor i dubok, jer ova poza ne zahteva nagle pokrete da bi isporučila intenzivan orgazam.

Visina jastuka je bitna

Previše nizak jastuk i osećaj je kao obična penetracija. Previsok i partner gubi ravnotežu na kolenima. Idealno je negde između deset i petnaest centimetara, taman da kukovi budu podignuti, a leđa ostanu opuštena. Mekana perjanica koja propada pod težinom ne radi posao, treba vam čvrst jastuk ili presavijen peškir.

Sitnice koje pretvaraju dobar seks u vrhunski orgazam

Probajte da blago razmaknete kolena, pa ih onda spojite. Razlika u pritisku na G tačku osetiće se odmah. Ko voli klitoralnu stimulaciju, ruku može lako da podvuče ispod sebe ili da koristi mali vibrator, prostora ima taman koliko treba.

Partnerova slobodna ruka može da luta po leđima, vratu, ramenima. Taj dodir pojačava prepuštanje i ubrzava put do vrhunca. Recite naglas šta vam prija, jastuk će vaš glas dodatno odbiti nazad i to deluje na oboje.

Kome poza najviše odgovara

Idealna je za parove koji žele dubinu bez akrobacija i za žene koje ne podnose klečanje na sve četiri. Posle dvanaest sati na poslu, niko nema snage za pun doggy. Ovde se telo opušta, a doživljaj ostaje isti, često i jači.

Muškarac u njoj uživa koliko i partnerka. Uglovi se poklapaju, ritam je prirodan, nema pauze za vodu na pola puta. Mnogo žena kaže da im je ovo bila prva poza u kojoj su stigle do vrhunca bez dodatne ručne stimulacije.

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